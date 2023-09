Un trafiquant de stups de Rochefort, endetté, embarqué de force dans le coffre d’une voiture et menacé avec une arme sur la tempe

Courant 2020, les policiers de la zone Lesse et Lhomme ont bénéficié d’informations selon lesquelles un jeune homme de 18 ans de la région vendait du cannabis avec sa mère. Une enquête a été ouverte et s’est très vite avérée positive. “Il avait plus ou moins 35 clients. Une troisième personne était impliquée dans ce trafic. La drogue était mise en dépôt chez lui et il la payait une fois la marchandise vendue”, indique le parquet de Namur.