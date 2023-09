Les policiers ont été appelés à intervenir car le prévenu, client d’un café, posait problème ce soir-là. Il venait de se faire mettre dehors. “J’étais avec des amis que je n’avais plus vus depuis longtemps et un on a bu un bon coup de trop. J’avais, de plus, pris des médicaments”, explique le prévenu.

Ce dernier a insulté les policiers, a tenté de leur porter des coups et leur a résisté lors du menottage. Actuellement en période de probation, le prévenu, sans avocat, veut à tout prix éviter le retour en prison. “Avant, je prenais de l’héroïne ce qui n’est plus le cas. J’ai fait beaucoup d’efforts ces deux dernières années, ça serait bête de les gâcher. ” En ce sens, le prévenu a marqué son accord pour une peine de travail. Jugement le 12 octobre.