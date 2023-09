Un homme malvoyant victime d’une violente agression à la sortie du train à Natoye

L’auteur des faits est en aveux. “Je me souviens l’avoir frappé mais pour le reste, je n’ai plus trop de souvenirs car j’étais saoul”, explique-t-il. La victime, elle, se souvient parfaitement de l’agression subie. Du moins jusqu’à sa perte de connaissance. Il était 21h48 lorsque cet homme est descendu du train. “J’ai croisé deux personnes. L’un d’eux, le plus âgé (Ndlr : qui n’est pas poursuivi), m’a tenu les mains, a pris appui sur ses pieds et a sauté pour me mettre un coup de boule. Le plus jeune, qui m’avait contourné, m’a frappé à la tempe. Ensuite, j’ai perdu conscience, je ne me souviens plus de rien. ”

L’homme a été abandonné sur place par ces deux personnes qui ont fini par appeler les secours… une heure plus tard. “Il avait la chemise déchirée, une seule chaussure et était rempli de sang”, précise son avocate.

“Je ne sais plus lire d’histoire à mes enfants”

À la suite des coups reçus, la victime a subi une fracture du nez. Des hématomes ont aussi été constatés au niveau du thorax et de l’abdomen. Mais le plus grave se situe au niveau de son handicap. “De naissance, monsieur est totalement aveugle de l’œil gauche et présentait, avant l’agression, une acuité visuelle d’1/10e. Depuis, elle est de 0,20”, dit son avocate. “J’ai une perte d’autonomie dans mes tâches quotidiennes pour lesquelles j’ai désormais besoin d’assistance. Niveau professionnel, je ne pourrai plus évoluer. Le plus dur, c’est par rapport à mes enfants. Je ne peux même plus leur lire une histoire”, ajoute la victime.

Deux ans de prison avec sursis probatoire (ou 18 mois si l’absorption de peine est appliquée via une précédente condamnation), soit le minimum légal, sont requis par le parquet de Namur. La probation, c’est justement ce vers quoi la défense s’orientait car malgré son jeune âge, le prévenu a un problème avec l’alcool. “Son beau-père ne travaille pas, boit à longueur de journée et prend des stupéfiants. Mon client baigne là-dedans depuis 10 ans. ”

Sur le plan financier, le prévenu devra aussi assumer les conséquences. Le président prévient. “Ça va casquer”. Jugement le 12 octobre.