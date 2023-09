Ciney : Cheffert raccroche et Action veut prendre le temps de la réflexion

Mercredi, le chef de file d’Action apprenait que son camarade de liste Jean-Marie Cheffert rempilerait sans doute pour une prochaine campagne électorale. Mais la nuit qui a suivi a porté conseil à l’ex-bourgmestre libéral, qui a finalement décidé de se retirer de la vie politique communale. Il restera toutefois impliqué au niveau provincial. Autour de la table du conseil communal depuis sept mandats, il a estimé que c’en était assez pour lui.

"Marre de ce bac à sable"

"J’en ai marre de ce bac à sable et de ce sac de noeuds cinacien. Je ne conçois pas de me retrouver demain dans une majorité. Ça veut dire qu’il faut aller avec quelqu’un au soir des élections et ni Anne Pirson ni Frédéric Deville ne me conviennent", dit Jean-Marie Cheffert. Pour rappel, la liste ICI s’est scindée depuis que Frédéric Deville en a évincé Anne Pirson à la suite de discordances privées. Dans la foulée, celle-ci a lancé sa propre liste Engagée, aux côtés de Gaëtan Gérard et Laurence Daffe. Le bourgmestre Frédéric Deville n’a pour sa part encore rien communiqué sur le futur de sa liste "Intérêts Cinaciens".

Chez Action, la solution la plus évidente aurait été de renouveler le duo de tête Botin-Cheffert, mais, là non plus, tout le monde n’est pas sur la même longueur d’onde. Pour des raisons de stratégie politique cette fois. "Lors de la réunion que nous avons eue mardi soir avec le comité, j’ai d’emblée dit que je ne voulais pas partager la liste avec lui.", dit Frédérick Botin. "À mon niveau, je voulais le temps de la réflexion. Ce matin, Jean-Marie m’a dit qu’il se voyait mal créer une liste si je n’y étais pas." Aucune amertume de part et d’autre, juste des chemins qui se séparent.

Botin avec Deville ou sur sa propre liste ?

Plusieurs possibilités s’offrent désormais à Frédérick Botin. L’on n’entendait dire qu’il rejoindrait la liste de Frédéric Deville. Mais plus rien n’est sûr. "A partir du moment où les cartes sont rebattues, tout est possible", reconnaît Frédérick Botin. Il réfléchit sérieusement à créer sa propre liste MR "ou de voir avec Frédéric Deville si on sait avoir un projet commun". Les paris sont ouverts.

Avec les Engagés, aucun contact n’aurait été pris. "Il y a eu des dossiers chauds, comme la vente des terres agricoles à Leignon. Ce n’est pas une question de relation entre les personnes mais bien entre les projets", pèse-t-il. Avec la liste Écolo, une entente semble encore moins envisageable. "Je m’entends très bien avec François Bouchat mais le soir des élections, quand il faut former une majorité, des points de ralliement se forment. Et faire un programme ensemble c’est difficile à imaginer", continue-t-il sa réflexion.

À un an des élections, le chef de file actuel de la minorité MR a besoin de temps. Il insiste sur ce point. "Il faut sortir de cette course contre la montre au jour le jour. Il est évident que la liste de Deville aura du mal à s’associer à la liste d’Anne Pirson s’ils se retrouvent à devoir composer une majorité. On revient un peu au centre du jeu. Je reprends contact en interne avec les gens de chez nous. Les gens veulent des projets, savoir quelle fiscalité communale, quel développement pour la Ville de Ciney. Tout ça demande un temps de réflexion. On est tous fatigués de cette politique communale. C’est une passion la politique et je veux retrouver comment on peut la faire de la meilleure des façons."