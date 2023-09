Domaine des Grottes de Han: la verrière rénovée en plus d’un nouvel accueil et d’un restaurant

1500 m2 en plus

Les responsables ont donc repris tout à zéro. Du moins pour le projet du bâtiment hébergeant la nouvelle billetterie et le restaurant. Une nouvelle demande de permis est en cours et le dossier est consultable à l’administration communale de Rochefort jusqu’au 21 septembre. Elle concerne cette fois la rénovation de fond en comble de la verrière, du bâtiment qui héberge l’accueil et le musée ainsi que la création d’une extension pour un nouvel accueil, un restaurant pouvant accueillir jusqu’à 400 couverts ; un espace take-away ou encore une boutique et des bureaux. La taille du bâti a également été revue à la baisse et se marie davantage avec son environnement. "Pour s’en rendre compte, j’invite les personnes intéressées à visionner la vidéo qui est disponible sur notre site Web. Cette fois, le nouveau bâtiment (NDLR: environ 2000 m2) sera de la même hauteur que ceux existants, dont la verrière. Je tiens également à signaler que le restaurant sera avant tout utilisé en journée. Le soir, il pourrait accueillir des groupes mais il n’est pas question d’organiser des soirées dansantes. Notre permis d’exploitation nous oblige à éteindre la musique à partir de 19h. J’ajouterai également qu’une étude a été réalisée pour que la rénovation et la construction réduisent notre impact sonore." Un point primordial de ce dossier, c’est l’espace réservé à l’accueil des touristes. "En été, lors des pics de fréquentation, nous voyons trop souvent des files se former le long de la rue des Grottes, devant la fenêtre des riverains. Pour assurer également la sécurité des visiteurs, nous avons donc réfléchi avec nos architectes pour supprimer le goulot qui se forme à l’entrée du site, juste avant d’accéder à la billetterie. Les files, s’il y en a, se concentreront sur la droite. Un espace d’attente sera également aménagé pour, par exemple, permettre aux enseignantes d’avoir un endroit pour faire patienter leurs élèves." Cette fois, le projet semble davantage respectueux de son environnement avec, notamment, une continuité architecturale. À voir désormais comment riverains, commerçants et élus communaux apprécieront l’idée.

"On veut se développer avec le village"

Jean-François Ledent souhaite améliorer la communication avec les riverains et commerçants de la rue des Grottes.

C’est en 2020, après avoir travaillé cinq ans pour la Foire de Libramont en tant que directeur des opérations, que Jean-François Ledent a atterri au Domaine des Grottes de Han en tant que directeur général. "Pendant deux ans et demi, je me suis occupé des affaires en interne. J’ai également eu le temps de voir et étudier les relations en dehors du DGH." Il a repris, depuis quelques mois, les fonctions de Brigitte Malou. Il sait où il veut amener le parc animalier. "J’ai l’intention d’augmenter le nombre de visiteurs par an d’environ 20% pour 2028 par rapport à 2019. Je n’ai pas la volonté d’attirer plus de 4000 touristes lors des pics de fréquentation en été mais plutôt d’atteindre plus régulièrement 2000 voire 3000 visiteurs par jour." Il insiste également sur le fait que le DGH a besoin des commerçants de la rue des Grottes. "On veut se développer avec le village. Il n’y a pas la volonté de capter l’ensemble des touristes dans nos restaurants. Nous n’en avons simplement pas la capacité, même avec les 400 places du futur restaurant réservées, avant tout, le soir pour des groupes. Nos visiteurs iront donc toujours dans le centre du village pour se restaurer."