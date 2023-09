Coups et rébellion à la braderie de Beauraing ?

La première, qui vient de la zone des Arches, n’a pas vraiment pu éclairer la lanterne du tribunal. “J’étais présente à la braderie en renfort et sur tous les fronts. J’ai vu qu’un de mes deux collègues le maîtrisait mais pour le reste, je ne me souviens pas de grand-chose”, dit-elle.

L’autre policier, de la zone locale, a de meilleurs souvenirs. Il était au cœur de l’action. Il se rappelle “du moment le plus tendu”, comme il l’a expliqué à la présidente De Backer. “Les policiers se trouvaient dans une zone d’attente qui délimitait la braderie. J’y étais, je discutais avec un collègue. On a vu une personne sortir de la braderie en se tenant le visage. Nous sommes allés voir, on était trois ou quatre. Ensuite, Monsieur (le prévenu), qui avait une ceinture enroulée autour de sa main, a fait un geste vers le visage de cette autre personne. Dans les 5 secondes, il était au sol et maîtrisé. Il ne s’est pas rebellé. A-t-il touché le visage de cette autre personne ? Je ne sais pas mais le monsieur qui est sorti en se tenant le visage avait déjà du sang au niveau du nez. ”

Le dossier a été mis en continuation au 19 décembre afin de permettre à la défense de réagir aux auditions de ces deux témoins.