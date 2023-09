Des enfants non présentés à leur père dans le cadre d’une garde alternée à Somme-Leuze : “un état de nécessité”, selon la maman

Mais dans l’affaire traitée ce mercredi matin, la prévenue et son avocate plaident l’acquittement sur base de l’état de nécessité. Si la maman n’a pas présenté ses deux enfants à leur père, entre février et mai 2020, c’était pour les protéger.

Le couple s’est séparé en 2012 et un hébergement égalitaire a été mis en place. “Durant huit ans, j’ai obligé mes enfants à y aller même si ce n’était pas toujours simple”, explique-t-elle. “Mais la situation de Monsieur s’est dégradée. Il ne travaillait plus, était sur la mutuelle et sa vie affective était compliquée. ” La situation a encore empiré lorsque la bourgmestre de Somme-Leuze, Valérie Lecomte, a ordonné la saisie des huit chiens (Ndlr : des Huskies auxquels il tenait énormément) de cet homme pour raison de sécurité publique. “Il a menacé la bourgmestre, l’huissier ainsi que le magistrat et menaçait de mettre fin à ses jours. Mes enfants m’ont dit qu’ils avaient peur. Je les ai entendus et j’ai aussi écouté mes craintes”, poursuit la maman.

Ce père de famille a finalement mis ses menaces à exécution en mettant fin à ses jours en juillet 2021 alors qu’il venait de faire l’objet d’une mesure d’internement dans le cadre d’un autre dossier. “Une issue dramatique, surtout pour les enfants”, dit le parquet de Namur qui ne s’oppose pas à une suspension du prononcé en faveur de la prévenue, vu les circonstances.

Jugement le 18 octobre.