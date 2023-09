Ponts cassés à Rochefort: le grosse colère du bourgmestre

Le contenu de sa missive ? " À la suite des inondations de juillet 2021, un village de la commune se retrouve isolé. Pour rappel, deux ponts de la N918 ont été emportés par les flots de la Lesse lors des dramatiques inondations obligeant les citoyens, commerçants, indépendants, instituteurs, parents d’élève de l’école à un détour de 10 kilomètres supplémentaires à leurs trajets quotidiens. Depuis 2 années, nous attendions un pont provisoire, une passerelle cyclo-piétonne, un renforcement de l’offre de transport public ou toute autre initiative afin d’améliorer le trajet quotidien de nombreux citoyens avant la fin des travaux de reconstruction car les conséquences sont dramatiques pour l’ensemble de la communauté. L’école du village est menacée de fermeture dans les années futures étant donné le choix imposé par cette mobilité allongée aux parents préférant, pour certains, scolariser leur enfant dans d’autres établissements plus accessibles. Les malades peinent à trouver un médecin voulant se déplacer jusqu’à leurs domiciles. Les services de secours prennent du retard dans leurs interventions. Les commerçants déplorent la baisse de leur chiffre d’affaires. Les indépendants et les ménages font face à une augmentation de leur charge de déplacement dans un contexte économiquement compliqué. La mobilité douce est rendue impossible via le Ravel tout proche. Aux conséquences sociétales et financières s’ajoute l’impact environnemental. Combien de tonnes de CO2 génèrent 100 voitures roulant 20 km de plus par jour durant une année sachant que la voiture moyenne produit 90g/km ? Réponse: 65.7 tonnes de CO2 par année. Alors oui ! Nous savons ce que nous avons à gagner au changement de mobilité ! […]

La demande de permis pour les ponts a été instruite rapidement par l’administration communale rochefortoise, tous les moyens ont été mis en place afin de ne pas ralentir le dossier et pour que le collège communal octroie le permis en janvier 2023 et depuis on attend l’annonce du début des travaux. Comble de l’ineptie, c’est durant cette semaine de la mobilité que nous apprenons par l’administration wallonne que nous devrons attendre le deuxième semestre 2024 pour le début des travaux et la fin du premier semestre 2025 pour emprunter à nouveaux ces deux ponts. C’est une blague ? Comment se fait-il qu’il faille attendre si longtemps à l’administration des infrastructures pour étudier les 2 nouveaux ponts, passer les marchés, donner l’ordre des travaux, les réaliser ? Comment ne pas être étonné de voir qu’une autre administration wallonne (cours d’eaux non navigables) a terminé ses travaux de reconstruction des murs de berges et d’une passerelle au-dessus de la Lhomme (plusieurs centaines de milliers€) alors que l’administration des routes en est toujours aux procédures de marché ? Comment ne pas qualifier de négligence ou de mépris à l’égard des zones sinistrées une telle durée de rétablissement d’une liaison vitale pour ces villages ?"

Grosse colère. Reste à savoir s’il y aura une suite du ministre.