Cimetière de Bouvignes: un nouvel éboulement

Il y avait déjà eu un gros éboulement, il y a une vingtaine d’années. En juillet 2021, lors du terrible coup d’eau, rebelote au cimetière de Bouvignes: un torrent descendu de la colline avait causé de sacrés dégâts. Et voici que ce vendredi, de nouveau, un pan de mur s’est effondré, côté rue Fétis, en bord de route régionale. Il y a deux décennies, l’échevin Closset s’était lui-même chargé des réparations. Non sans s’attirer des ennuis pour cette initiative, rappelle-t-il. Cette fois, le même édile en charge des Travaux estime qu’il faudra bien sûr agir dans l’urgence, mais aussi de manière structurelle. Ce nouvel événement bouscule ce qui avait été prévu et budgété comme chantier pour ce cimetière de plus en plus branlant. "On va en discuter", dixit pour l’instant l’échevin des Travaux. Son analyse ; il faut des travaux structurels, par exemple en construisant un mur de soutien devant les trop nombreuses portions qui menacent.