Ciney : un week-end du client… dans les travaux

Ciney participe à nouveau à l’opération “Weekend du Client” cette année avec la collaboration des commerces cinaciens qui suivent l’action. C’est l’occasion de rappeler que, malgré les travaux, les commerces cinaciens restent actifs et qu’ils sont facilement accessibles, tant à pied qu’en voiture. Cette année plus particulièrement, le Collège communal a décidé de soutenir cette initiative conjointe de l’UCM et de COMEOS en proposant une journée d’animations en centre-ville. L’objectif est de soutenir les commerces directement impactés par le chantier de la SWDE (Société Wallonne des Eaux) en cours, en organisant des animations ce samedi 30 septembre et ce, en plein cœur des travaux.