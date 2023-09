Il s’agit de concerts interprétés par des musiciens locaux, dans des lieux emblématiques illuminés par des milliers de bougies. “Conçu à l’origine comme une série de concerts de musique classique présentant les œuvres des plus grands compositeurs tels que Vivaldi, Mozart ou Chopin, Candlelight dispose aujourd’hui d’une grande variété de thèmes et de genres. Nous pouvons notamment retrouver des hommages à des artistes ou groupes contemporains comme Queen, ABBA, Coldplay et Ed Sheeran, ainsi que des programmes consacrés à la K-Pop, aux bandes originales de films et bien d’autres thématiques encore”, indique-t-on au Domaine de Han.

À Rochefort, ce sont les concerts en hommage à ABBA et Vivaldi, interprétés par le quatuor à cordes Ensemble Marolles, qui seront joués au cœur de la Salle d’Armes, à 110 mètres sous terre.

Programmation :

Les 4 Saisons de Vivaldi (àpd 40€) : samedi 30 septembre 2023 à 19:15 ; Durée du concert : 1 heure

Hommage à ABBA (àpd 40€) : samedi 30 septembre 2023 à 21h30 ; Durée du concert : 1 heure