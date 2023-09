Le premier échevin dinantais Robert Closset au tribunal : plusieurs personnes auraient travaillé illégalement dans sa société de dépannage

Selon l’auditorat du travail, 3 personnes observées au travail pour le compte de l’entrepreneur en 2019 et 2020 ne faisaient pas l’objet de déclarations immédiates de travail (Dimona). Alors qu’il bénéficiait du chômage pour cause de force majeure, un de ces hommes était pourtant bien en train de travailler. Ce travailleur, le seul employé de la société Eco-Transports, a perçu dans ce cadre 19.073 euros entre le 15 mars 2020 et le 1er avril 2021.

Robert Closset réfute toutes ces préventions et indique : “Mon seul ouvrier est en fait mon filleul, il a 43 ans et travaille pour moi depuis ses 14 ans. C’est à titre privé qu’il réalisait des travaux de jardinage à mon domicile, situé juste à côté du siège de mon entreprise. La deuxième personne était chez moi mais ne travaillait pas et la troisième n’était pas là à ma demande et n’avait rien à faire là. ”

Le représentant de l’auditorat du travail précise qu’un des travailleurs était au volant d’une dépanneuse de Closset alors qu’il n’avait même pas le permis requis pour la conduire. Il transportait un véhicule vers les Pays-Bas pour le compte de l’échevin dinantais et ne faisait à ce moment-là pas l’objet d’une déclaration de dimona. Toujours selon l’auditorat, un deuxième travailleur aurait été impliqué dans un différend avec une personne dont le véhicule était dépanné par la société Eco-Transports. Il aurait également réalisé une déclaration de perte de certificat d’immatriculation pour le compte du dépanneur. Dans aucun de ces deux cas, il n’était déclaré en Dimona. L’inspection de l’ONEM a observé plusieurs de ces hommes au travail. Un d’entre eux a déclaré qu’il réalisait une journée d’essai, l’autre qu’il avait repris le travail précisément le jour du contrôle, après une période de chômage Covid. Des coïncidences troublantes.

L’auditorat du travail requiert une amende de 14.400 euros à l’encontre de Robert Closset. Une amende de 24.000 euros est requise à l’encontre de sa société de dépannage. 4800 euros sont réclamés à un troisième prévenu, l’ouvrier de Closset. Le remboursement de 19.073 euros indûment perçus est exigé à l’encontre de Closset et de son ouvrier.

L’acquittement est plaidé par les conseils de la société, de l’ouvrier et de Robert Closset. Me Bayer plaide l’irrecevabilité des poursuites. “Robert Closset a déposé 4 ou 5 plaintes contre des hommes de la zone de police Haute-Meuse, notamment au comité P, pour harcèlement, calomnie et diffamation. Un commissaire concerné par celles-ci a joué le rôle de chef d’orchestre dans la présente affaire, il a demandé qu’elle lui soit confiée et a joué un rôle proactif, affichant un parti pris de culpabilité. Des documents ont été obtenus hors de la saisine du juge d’instruction, notamment via la violation du secret professionnel du comptable de mon client. Des observations ont été réalisées en dehors des garde-fous légaux. L’enquête a été réalisée dans le mépris de la présomption d’innocence.”

Le jugement sera rendu le 25 octobre