Le projet de 100 maisons à Mont à nouveau au menu du conseil communal d'Yvoir

Elle a développé les dangers pour la population et suggèré que le conseil refuse purement et simplement le projet ou, en tout état de cause, signale qu’il devrait se conformer à la densité d’habitation prévue dans le schéma d’orientation local.

Le bourgmestre Patrick Evrard prend bonne note des remarques formulées dans l’interpellation, ainsi que des 320 réclamations reçues à la clôture, le 15 septembre, de l’enquête. Il précise toutefois que le conseil ne peut prendre position actuellement dans la mesure où certains éléments ne sont pas en possession du collège communal. De plus, il y a lieu d’organiser une réunion de concertation entre différents acteurs. Il faut aussi analyser les réclamations dont la plupart sont identiques, mais pas toutes. Il faut également l’avis de la CCATM (commission consultative communale d’aménagement du territoire et de la mobilité) qui se réunira le 11 octobre. De nombreux autres avis doivent encore être obtenus, conclut le bourgmestre.

Il a insisté sur les coûts des entretiens des rues et des équipements qui nécessiteront de la maintenance. Il faudrait aussi revoir la présence de certains services comme l’évacuation des immondices. Il a mis en parallèle les recettes, par les taxes additionnelles et les dépenses.

Vers un nouveau PCDR

Après ce point, Florence Loubris et Julie Goovaerts de la Fondation rurale de Wallonie ont expliqué ce que pouvait apporter à une commune cet organisme. Plusieurs étapes sont nécessaires avant la mise en place d’un nouveau Plan Communal de développement rural. La première, ont-elles précisé, consiste au diagnostic de la commune. Seule cette étape sera réalisée avant les élections. On est dans le cadre des consultations de la population. Après quoi il y aura la stratégie et les projets, véritable colonne vertébrale du projet, avant l’approbation par le gouvernement wallon et sa mise en œuvre.

La commune devait se prononcer sur le demande de révision du plan de secteur autour de la carrière de Leffe. Nous développons ce point en page 15.

Longue discussion sur le projet Maillage vert et bleu en milieu rural. Le conseiller de l’opposition EPY, Bertrand Custinne, s’il accepte l’amélioration du parc cet l’aménagement d’une partie de l’ancien terrain de football sur Champs, trouve qu’il n’est pas nécessaire de dépenser de l’argent pour des études coûteuses. L’étude coûtera 54 000 € et le projet, subsidiable, s’élève à 450 000 €.

Le groupe EPY a interpellé le collège sur le suivi du plan d’actions pour améliorer les relations au sein du personnel. Pour le bourgmestre, si tout n’est pas réalisé, les choses évoluent positivement.