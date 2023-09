Leffe (Dinant): un "toboggan" géant pour acheminer les pierres depuis la carrière vers la Meuse ?

Et les choses s’accélèrent. Une réunion publique d’information est programmée le 18 octobre prochain à l’hôtel de Ville de Dinant (lire par ailleurs). Il est question dans un premier temps d’une modification du plan de secteur sur les territoires de Dinant et Yvoir. Car la carrière souhaite poursuivre son extraction. Et passer d’un million de tonnes de pierre exploitées par an à deux. Pour ce faire, elle n’a d’autres choix que de proposer une solution alternative en ce qui concerne le charroi. Sans quoi, elle n’a aucune chance d’obtenir un permis. La Région est intransigeante. En échange de la nouvelle zone à exploiter, d’autres parcelles retrouveraient leur cachet naturel.

550 passages de camions par jour

Une des solutions envisagées concerne la construction d’une bande transporteuse aérienne. Elle arriverait des dessus de Dinant, traverserait les bois, surplomberait la route entre Dinant et Yvoir pour ensuite traverser la réserve naturelle, entre la station d’épuration et les vignes du domaine Bon Baron.

Lundi soir, au conseil communal d’Yvoir, un premier avis a été émis dans ce dossier hors normes. Il se veut "réservé". Pour les édiles, cette demande d’extension, dans le contexte climatique actuel, n’est pas souhaitable, même si disposer localement d’un site d’extraction est préférable à une importation des matières premières.

La Commune estime que l’exploitant minimise la qualité du milieu concerné et qu’il ne dispose pas des études d’impact utiles (notamment concernant les zones Natura 2000, zone d’intérêt archéologique). Pour elle, les compensations environnementales proposées sont insuffisantes, tout comme les solutions envisagées pour le charroi. Une diminution de 20% est annoncée. Un objectif plus ambitieux à moyen terme (de l’ordre de 50%) pour espérer un permis est souhaité. Car, pour les riverains, le va-et-vient est incessant (on parle de plus de 550 passages de camions par jour !).

La Commune estime par ailleurs que le placement d’une bande transporteuse aérienne entachera la qualité paysagère, patrimoniale et écologique de la zone traversée.

La faune notamment, vu la taille assez large annoncée du "toboggan" géant (on parle de plusieurs mètres, pour une surface déboisée d’au moins trois hectares) sera "handicapée par son passage", d’après le bourgmestre d’Yvoir Patrick Evrard qui, avec d’autres élus, a eu droit à une présentation du projet par les géants carriers. Les impacts liés au bruit et à la poussière sont aussi évoqués. "S’ils ont des méthodes pour les limiter, une fois arrivé au quai de chargement, il ne faut pas rêver, du bruit et de la poussière, il y en aura." Pour la Commune d’Yvoir, une bande transporteuse souterraine serait plus judicieuse. Mais cette solution complexe et trop coûteuse serait définitivement… enterrée par les porteurs de projet. Ils justifient l’aérien notamment par le fait que cette alternative adoucit la pente.

Dinant favorable (aussi) à la solution souterraine

Du côté de la Ville de Dinant, on serait aussi plutôt favorable à cette solution souterraine, pour des raisons esthétiques et de bruit. Mais on ne souhaite pas encore se positionner dans ce dossier d’échange planologique. "À ce stade, on ne décide pas si la bande sera aérienne ou souterraine. Ce débat-là est un peu prématuré, commente Thierry Bodlet, bourgmestre de Dinant. Pour le moment, on cherche à déterminer l’endroit, si toutefois il doit y en avoir un un jour. De toute façon, quelle que soit la solution, ce sera entre la centrale d’épuration et les vignes." Il précise que l’objectif de la carrière est de rempiler pour une exploitation de deux fois 40 ans. "On est dans le cadre d’un dossier inhabituel qui comporte beaucoup de contraintes. Ils devront notamment faire déplacer une ligne à haute tension là où ils souhaitent s’étendre, poursuit le mayeur. Il ne faut pas aller trop loin en besogne. La procédure est partie pour des années, entre 5 et 10 ans."