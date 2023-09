Ciney: Frédérick Botin rejoint la liste ICI du bourgmestre Frédéric Deville

Pour marquer le coup, les témoins de ce nouveau mariage étaient présents ce mercredi en fin de journée: les ministres Pierre-Yves Dermagne (PS) et David Clarinval (MR). Ce dernier se dit d’ailleurs "heureux que tous les libéraux se regroupent sur le même fanion".

"Non, je ne me sens pas seul"

La liste ICI, déjà représentée au conseil communal au nombre de seize, n’est plus qu’à douze affiliés mais se rehausse de sept conseillers de la minorité MR potentiellement présents sur la future liste électorale. Restera à déterminer lesquels y figureront pour atteindre les 25 candidats. "Beaucoup de personnes m’ont demandé si je me sentais seul après que neuf personnes ont quitté le bureau du mouvement. Mais non, je ne le suis pas. Huit étaient des Engagés, c’est dans la logique des choses", expose Frédéric Deville.

La liste continuera d’être constituée de membres du PS, avec en son sein Christophe Ciepers, les échevins actuels Jean-Marc Gaspard et Guy Milcamps ou encore Séverine Goedert, présidente du CPAS. Quant à l’effet dissipant de la tache d’encre bleu que pourrait apporter l’arrivée en force du MR, l’actuel bourgmestre n’a pas peur. "On garde des personnalités socialistes très fortes. On ne prend pas de tournant libéral, on accentue le côté libéral pour qu’il soit à la hauteur des autres déjà représentés", analyse Frédéric Deville.

Une décision stratégique pour le MR

Frédérick Botin avait été clair précédemment, il voulait prendre le temps de la réflexion avant de lancer sa propre liste ou de rejoindre celle de Frédéric Deville. "Ce qui nous a avant tout motivé en interne, c’est qu’on s’est réuni lundi en disant: quelles sont les meilleures chances pour nous de pouvoir à nouveau compter dans Ciney, amener nos projets et nous retrouver dans une majorité avec eux ? Deux choix étaient possibles: refaire une liste, mais à un an des élections ce n’est pas toujours facile, ou rassembler les forces MR avec ICI pour s’offrir la chance d’avoir une liste forte, développe-t-il. Les citoyens, ce ne sont pas des noms qu’ils veulent mais un programme, un projet pour Ciney en 2030 et c’est à ça qu’on va s’atteler au plus vite."

S’il compte briguer le mandat ? "Les choses sont assez claires, Frédéric Deville est candidat bourgmestre, quant à moi j’aurai sans doute une place significative sur la liste et j’ai vraiment la volonté d’intégrer le collège après six années de minorité. Jouer une saison sur le banc, c’est long. Mais bien sûr, ce sera à l’électeur d’en décider", poursuit-il.

Des forces dites complémentaires

En proposant une liste toujours plus hétéroclite, Frédéric Deville prend le risque de perdre des électeurs en chemin. "C’est un risque qu’on a déjà couru en 2018 quand on a réuni le cdH, le PS, des anciens MR. Certains aiment cette pluralité à l’échelon communal", considère-t-il. Les deux colistiers se disent enfin complémentaires dans leurs compétences. Tandis que le candidat MR est plus orienté énergie, urbanisme et fiscalité, le chef de file ICI tire son épingle du jeu dans la communication ou l’organisation de festivités. Il restera à co-créer un programme cohérent et alléchant avant de réellement lancer la campagne.

Cheffert à la Province ?

David Clarinval (MR) en a profité pour éclaircir les positions de son acolyte Jean-Marie Cheffert . "Il ne se retire pas de la politique, il y a d’autres échéances (NDLR: sous-entendu provinciales) et je ne doute pas qu’on entendra bien vite parler de lui."