Non respect des conditions assorties à un sursis malgré plusieurs rappels à l’ordre : “quelle crédibilité a-t-on encore ? ”, se demande le magistrat

L’une d’elles concerne un jeune homme qui a été condamné, en 2018, à un an de prison avec sursis probatoire par la Cour d’Appel de Liège pour des faits de coups et blessures (Ndlr : la prévention initiale était une tentative de meurtre et a fait l’objet d’une requalification).

Le prévenu avait donc des conditions à respecter, ce qui lui évitait la case prison. Parmi celles-ci : suivre une formation destinée aux auteurs de délits ayant entraîné une/des victimes ou encore fournir des analyses de sang pour prouver son abstinence en matière de stups. Il y a eu des manquements à ces niveaux. “J’ai effectivement raté un rendez-vous à la formation et je n’ai déposé qu’une analyse”, reconnaît l’intéressé.

Le président Hauquier rappelle qu’en 2019 et 2020, l’homme a déjà été recadré à trois reprises par la commission de probation. Puis, le sursis a fait l’objet d’une première demande de révocation à laquelle le tribunal correctionnel de Charleroi n’a pas accédé. Malgré cela, les conditions n’ont pas été respectées. Or, les conditions, ce n’est pas à la carte. “Qu’est-ce qu’on a encore comme crédibilité ? ”, questionne le président qui a du mal à comprendre le raisonnement qui a animé l'individu qu'il a à juger. “Et aujourd'hui, vous venez ici sans prise de sang, sans rien…”

Chaussures classiques aux pieds, pantalon, chemise, pull. Le jeune homme présente bien. Il demande au tribunal de ne pas révoquer son sursis. Il vient de signer un CDI dans le sud de la France où il vit aujourd’hui. “Je suis loin de tous mes problèmes, j’ai des projets. Aller un an en prison me ferait repartir de zéro. ”