Une jeune femme au volant de son véhicule poursuivie par deux individus entre Anseremme et Dinant

La jeune femme a roulé en direction de Dinant. “Arrivée au rond-point de la Collégiale, elle a croisé la route d’une connaissance, elle aussi en voiture, qui a remarqué que quelque chose n’allait pas. Cette personne a suivi le convoi jusqu’à la rue de Philipeville où le véhicule occupé par les deux individus a encore percuté celui de ma cliente”, poursuit le conseil de la partie civile. Heureusement, le témoin qui avait bien senti que quelque chose ne tournait pas rond est intervenu “Une altercation a ensuite eu lieu.”

Seul un des deux occupants de la voiture est poursuivi devant le tribunal correctionnel, pour entrave méchante à la circulation. Il était absent, ce jeudi matin. Le parquet de Namur a donc requis, par défaut, une amende, sans préciser de montant précis, à son encontre. La partie civile ne peut donner aucune explication sur les motivations de cet individu. Sa cliente ne le connaît pas et n’a jamais eu affaire avec lui. Il n’y a donc jamais eu le moindre problème entre eux. La thèse avancée : le prévenu pourrait l’avoir déjà croisée et en avoir fait sa proie. “Peut-être l’aurait-il aperçue lorsqu’elle travaillait. Ma cliente habite par ailleurs Yvoir d’où il provient. En tout cas, depuis ces faits, elle est en stress permanent et craint de le rencontrer dans le village.”

Une peine de trois mois de prison a par ailleurs été requise contre le prévenu qui s’est encore illustré cinq mois plus tard en se rebellant lors d’un contrôle. Il a refusé de donner la pochette contenant les documents de son véhicule. Jugement le 26 octobre.