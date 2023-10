Florennes: le co-working médical ouvre ce 2 octobre

Face à la pénurie de médecin dans l’entité de Florennes, les autorités communales, en partenariat étroit avec la Société Scientifique de Médecine Générale (SSMG), ont décidé, voici quelque temps déjà, de monter un projet pour attirer de jeunes praticiens stagiaires dans la région et les inciter à rester pour pratiquer leur art. L’ASBL "Co-Working Médical de Florennes" a ainsi été créée. Son objectif est de permettre la mobilisation d’un médecin référent, un/une secrétaire et deux assistants en médecine générale. Les autorités locales et régionales, les prestataires et la SSMG contribuent au financement de ce projet. Le but est d’inciter de futurs jeunes médecins à suivre leur assistanat dans la cité des Ducs sous la conduite d’un maître de stage de la SSMG et surtout d’y rester après la fin de leur formation. S’ils décident de partir ailleurs, d’autres stagiaires pourront prendre le relais. In fine, l’offre médicale s’en trouve renforcée, de même que le bien-être général de la population florennoise.