Dinant: conseiller socialiste du CPAS... et usurier

Selon nos informations, confirmées par les mêmes instances socialistes, leur ex-camarade a reconnu devant elles avoir prêté des petites sommes d’argent, quelques dizaines d’euros, à des personnes dans le besoin. Le problème supplémentaire, c’est que c’était contre intérêt, et à des taux élevés. Ce dernier aspect nous est relaté par un conseiller de l’action sociale, qui restera anonyme. Car au sein de l’institution, on a rappelé à chacun un devoir absolu de confidentialité. Le sujet est extrêmement sensible.

Questionnée par nos soins, alors que nous lui demandions si une plainte a été ou sera déposée, la présidente du CPAS Delphine Claes (Écolo) a botté en touche: "Le CPAS n’a pas à porter plainte car il n’est pas victime directe d’actions répréhensibles. Le sujet étant à la fois couvert par le secret professionnel et le huis clos qui entoure les décisions du CPAS, je ne m’épancherai pas sur le sujet". La démission du conseiller sera actée lors du conseil communal de la semaine prochaine, tout comme la désignation de son remplaçant. Avec débat ? Au huis clos ?

Nous avons passé un coup de fil au principal intéressé, le conseiller de l’action sociale démissionnaire. Sa réponse: "Il y a maldonne. Vous me racontez quelque chose d’aberrant. Je n’ai rien à dire. Merci de m’avoir appelé".

"Il a avoué"

Soyons clairs ; on est très loin d’un grand scandale. Mais au sein de l’USC de Dinant, c’est la douche froide: un socialiste qui prête de l’argent contre intérêts à des personnes dans la dèche, ça la fout mal, très mal. On y joue le jeu de la transparence, en répétant que des "aveux" ont été exprimés par le désormais ancien conseiller. Cet épisode est assez traumatisant pour une couleur politique qui, localement, connaît des difficultés ces dernières années. Pour rappel, les deux seuls élus de 2018 (sur 23), dont un échevin, ont démissionné à la suite de tensions au sein de la majorité. Aux dernières communales, déjà, ils avaient ramé pour constituer leur liste, la recrue aujourd’hui virée était considérée comme dynamique, comme très impliquée dans l’USC. Mais voilà, nous dit Linda Culot, la présidente de l’Union Socialiste Communale: "On a été très surpris. Il a reconnu". Le problème éthique était évident, les conclusions ont été tirées, et même imposées, sans qu’il soit nécessaire d’insister. Les socialistes dinantais ont immédiatement pensé à prévenir le comité d’éthique de leur parti, mais ce n’est plus nécessaire, puisque toutes les conclusions ont été tirées.

La question que l’on se pose à l’USC: mais comment est-il possible de commettre de telles conneries ? Une réponse est avancée du côté des responsables socialistes: des problèmes familiaux et professionnels n’auraient pas aidé et pourraient fournir une explication.

C’est la soupe à la grimace. Une histoire comme ça, pour le parti de gauche, c’est un coup très dur.