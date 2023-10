Trafic de stups à Gedinne : “Des peines de prison avec conditions, mon client en a tant qu’on veut”

”Un cadre de vie et une structure pour qu’il aille mieux”

L’homme est en aveux mais conteste avoir vendu à des mineurs. L’avocat du prévenu, Me Maquel, dresse un portrait peu reluisant de son client, qui ne va pas bien, ce n’est rien de l’écrire. “Des peines de prison assorties de conditions, il en a tant qu’on veut. ” Cela ne l’empêche pas d’enchaîner les conneries. “Ce dimanche encore, il a eu un accident de voiture sur la E411. Il a percuté la berme centrale. Il était au volant, sans permis. Ce qu’il faudrait, c’est qu’un juge de paix désigne un administrateur de biens et de la personne pour lui trouver un cadre de vie et une structure pour qu’il aille mieux. ”

En attendant, le tribunal correctionnel de Dinant devra statuer dans cette affaire. L’absorption de peine sur base d’un jugement rendu par le tribunal de Marche est demandée. “Il avait été pris en prison avec des stups… ”, précise son conseil.

Trois autres prévenus sont par ailleurs impliqués dans cette affaire. L’ex compagne de ce premier prévenu, son compagnon actuel et une troisième personne. Leurs rôles sont moins importants. Des peines de 18 mois et un an (2x) sont requises à leur encontre. Jugement le 7 novembre.