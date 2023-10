Programme wallon de régénération des forêts: Vresse-sur-Semois veut rester prudent

Le programme Forêt résiliente vise à rendre les forêts wallonnes plus résistantes face aux changements climatiques et à répondre à la crise de la biodiversité. C’est dans ce cadre que la Wallonie a lancé un appel à projet avec une subvention à la clé. Le DNF (Département de la nature et des forêts) du Service public wallon a établi un dossier répondant aux critères de reboisement établis par le gouvernement. Celui-ci concerne une superficie de 23,73 ha répartis sur 14 sites dans l’entité bièvroise. La Commune devrait bénéficier d’une subvention de 25 430€. Le dossier devait être rentré au service central du DNF pour le 30 septembre. Le collège communal avait donc approuvé le dossier en date du 11 septembre dernier.