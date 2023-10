22 000 € déjà économisés via l’achat groupé, à Couvin

Une nouvelle campagne vient d’être lancée pour participer à ces groupements d’acheteurs et, cette année, les citoyens peuvent également obtenir des travaux d’isolation à des prix compétitifs.

"Nos services sont ouverts aux particuliers comme aux professionnels, explique Amaury Beguin, de Wikipower. Mardi soir, il a présenté ces achats groupés aux Couvinois, à la salle Les Leus de Frasnes. Le nombre de clients que nous regroupons permet de négocier avec les fournisseurs, qui réduisent alors leur marge ou proposent gratuitement des services habituellement payants."

Plusieurs offres sont proposées: des achats de gaz, d’électricité, de panneaux solaires, d’isolation et même d’ampoules leds ! Wikipower propose aussi des comparateurs de prix en matière d’énergie mais aussi de télécom, via ses sites https ://www.comparateur-energie.be/ et https ://www.comparateur-telecom.be/. Accréditée par la CREG, le régulateur wallon de l’énergie, la société se dit "indépendante de tout fournisseur d’énergie."

En Belgique, 570 000 ménages ont comparé leurs énergies via ses sites internet, pour des économies estimées à 25 millions en 2022.

Et à Couvin ? Sur les 675 ménages inscrits sur le site, 187 ont souscrit à un contrat d’énergie en électricité ou en gaz, l’an dernier. Ils auraient, au total, économisé plus de 22 000 euros.

Participer aux achats groupés

Pour bénéficier de ces achats groupés, il suffit de s’inscrire sur le site Internet, sans engagement.

La deuxième étape du processus concerne Wikipower qui va lancer des appels d’offres et une mise en concurrence des fournisseurs, en ciblant des critères bien déterminés: il faut de l’énergie verte, belge, avec un panel établi de services à la clientèle.

Sur base des réponses obtenues, un comparatif est établi et c’est un huissier de justice qui détermine les offres qui répondent aux critères établis, en ciblant différents clients "types".

Chaque personne inscrite reçoit ensuite une offre qui lui correspond, sur base de celles qui ont été sélectionnées par l’huissier. Elle reste sans obligation d’achat. Mais si un contrat est signé, Wikipower propose un accompagnement et un service après-vente. "Vu la taille du marché négocié, notre société pèse plus lourd auprès des fournisseurs, lorsqu’il faut intervenir ou négocier…"

D’après Amaury Beguin, l’économie réalisée en moyenne pour un ménage s’élève à 105 euros pour l’électricité (3500 kw d’électricité consommée par an) et 140 euros pour le gaz de ville (17 000 Kw).

De l’isolation, après la thermographie

Depuis cette année, il est possible de passer par Wikipower pour se fournir en panneaux solaires, en isolation (toiture, sol, murs) et en lampes leds.

"Nous négocions avec les fournisseurs et leur demandons une réduction de 10%. Une fois qu’un entrepreneur est sélectionné pour l’année, c’est lui qui se déplace chez le client pour réaliser un devis, gratuit et sans engagement. Si un contrat est signé, il doit réaliser les travaux dans les neuf mois."

Wikipower, de son côté, peut aider le client à analyser l’offre et à comprendre les notions parfois compliquées des coefficients d’isolation.

Quant aux leds, Wikipower propose, via son site, d’accéder aux offres d’une société privée, mais avec des réductions de 10 à 20% sur les produits.

Ces appels aux achats groupés s’intègrent parfaitement dans l’opération de thermographie aérienne qui a été réalisée dans l’entité de Couvin. Les citoyens couvinois propriétaires peuvent toujours consulter l’administration communale pour obtenir les résultats de la thermographie de leur(s) bien(s), gratuitement. Actuellement, des rendez-vous ont été pris pour l’analyse de près de 200 bâtiments privés dans l’entité. Une prime communale de 300 € peut en outre être obtenue pour un audit énergétique, en plus de la prime régionale.

Wikipower travaille avec de nombreuses communes en Wallonie et à Bruxelles, dont Fleurus, Farciennes, Aiseau, Fontaine, Sambreville, La Bruyère, mais aussi Thuin et Walcourt, en Entre-Sambre-et-Meuse.

Précisons que si cet achat groupé est suggéré par la Ville de Couvin, il n’est pas réservé qu’aux Couvinois ! N’importe quel citoyen belge peut s’intégrer à ces marchés au départ du site https ://couvin-energie.be.

Pour obtenir et analyser les résultats de la thermographie aérienne ou pour toute info sur cet achat groupé: emma.wauthier@couvin.be ; 060/34 01 29