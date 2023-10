Anhée : après deux ans à l’arrêt, le restaurant des Jardins de la Molignée vient d’être racheté

Lundi, l’acte d’achat a été signé, après de longues négociations. "Ajouter cette brasserie à notre offre, c’était une évidence. Il a fallu trouver le bon moment." Et de poursuivre: "Ça ne pouvait pas rester comme ça, par rapport à tous les efforts et les investissements que nous avons faits ces derniers temps. Avoir sur le complexe un endroit abandonné, ce n’est pas bon, en termes d’image et d’expérience client."

Début du chantier en novembre

Le restaurant devrait rouvrir au printemps prochain. D’ici là, des travaux d’aménagement et de modernisation seront réalisés. "Il faut surprendre, et mettre en valeur la bâtisse, qui a du caractère . Le site a beaucoup de potentiel. On est dans la collecte des devis. Les travaux devraient démarrer début novembre."

Le concept, lui, doit encore être affiné. Ce qui est sûr, ce sont les cibles. "On veut à nouveau capter la clientèle de passage (motards, cyclotouristes, randonneurs), vu qu’on est sur le chemin qui mène à Maredsous. Mais aussi faire revenir la clientèle locale et profiter de celle de l’hôtel. Il faut que ça redevienne un lieu de rencontres". Il est question de relancer une brasserie familiale et traditionnelle. "Avec des menus du mois, ou découverte, qui pourraient satisfaire une clientèle qui a plus de temps , tout en mettant en avant des produits locaux. Il y aura du classique, mais on veut aussi étonner." Le manager aimerait développer des partenariats avec des acteurs du coin. "On veut s’ouvrir sur le tissu économique d’Anhée ".

Doubler le personnel

Actuellement, l’hôtel emploie 15 personnes. Le chiffre doublera lorsque la brasserie rouvrira. "On va faire un jobday. On recrutera entre 15 et 20 personnes." Un chef cuisinier doit aussi être embauché. "C’est un beau challenge à relever pour nous, termine le manager. On déborde d’idées. Maintenant, il faut redémarrer la machine."