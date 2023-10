320.000€ d’amendes requis pour des infractions constatées à l’abattoir de Ciney

Différentes infractions ont été constatées entre 2018 et 2021 à l’abattoir de Ciney. “Il s’agissait principalement d’un problème d’autocontrôle et de traçabilité des viandes”, commente le substitut Stéphane Herbay, pour le parquet de Namur. Devant le tribunal correctionnel de Namur ce lundi, ce dernier insiste principalement sur les manquements constatés au niveau de l’autocontrôle. “On fait confiance aux gens car il est impossible de contrôler partout et tout le temps. De la viande n’était pas identifiable ou se trouvait là où elle ne pouvait pas. Il y avait des problèmes de propreté et, dans certains cas, une absence complète de traçabilité. ”