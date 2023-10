Ces engins doivent doter la Force aérienne de nouvelles capacités de consultation, de commandement, de contrôle, de communication, de renseignement, de surveillance et de reconnaissance (C4ISR).

Cet achat a été conclu directement avec le gouvernement américain, via la procédure appelée "Foreign Military Sales" (FMS). Mais c’est la société californienne General Atomics Aeronautical Systems Inc. (GA-ASI), qui les fabriquera, en vertu d’un contrat de près de 190 millions de dollars, soit environ 159,5 millions d’euros.

La version belge du SkyGuardian est très proche du Protector RG Mk1 destiné à la Royal Air Force (RAF) britannique et dont Londres a commandé seize exemplaires, mais qui elle aussi a souffert de délais en raison de problèmes de mise au point du software.

Le ministère de la Défense a reconnu lundi l’existence de retards pour le programme MQ-9B, avec la livraison d’un premier système qui a "glissé" à septembre 2024 et un début des vols d’entraînement au départ de la base de Florennes le mois suivant. "Les retards sont liés aux logiciels qui doivent répondre à des besoins de certification qui nous permettront de voler en toute sécurité" dans l’espace aérien civil, a précisé son service de presse à l’agence Belga. "Comme tout programme d’une telle ampleur, il est normal d’avoir un certain décalage entre le planning initial et l’exécution pratique de celui-ci (la période Covid a également impacté ce programme comme tant d’autres) ", a ajouté la Défense.

La RAF vient de réceptionner son premier système pour une phase de tests (appelée "UK Testing Phase 1" mais qui n’est pas encore une phase d’entraînement). Cette phase de tests s’inscrit dans la continuité des tests et évaluations faits par la RAF aux États-Unis depuis de nombreux mois dans le cadre de la certification du MQ-9B.

La Belgique ne participe pas aux phases de tests qui font partie du développement du MQ-9B, a souligné la Défense. Mais ces tests et la certification bénéficieront à la fois au Royaume-Uni et à la Belgique dans les prochaines évolutions logicielles. Les équipages britanniques ont commencé leur entraînement théorique sur Protector, tout en disposant déjà de l’expérience acquise avec le MQ-9A Reaper, une version plus ancienne du drone de GA-ASI.

Le simulateur en juin 2024

En Belgique, a souligné la Défense, il s’agit de trouver "un bon équilibre" entre la formation théorique et pratique (qui se déroulera en avril-mai prochains) et la livraison du simulateur de vol – construit par la société canadienne CAE – prévue à Florennes en juin 2024, dans une infrastructure en construction sur la base de l’Entre-Sambre-et-Meuse pour un coût de 25,7 millions d’euros.

Les MQ-9B seront opérés par la 2e escadrille, l’une des plus anciennes unités volantes belges, créée en 1913 mais dissoute en 2001 pour des raisons budgétaires.