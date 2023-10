Un dealer de Viroinval poursuivi pour avoir abusé de deux fillettes de 9 et 10 ans

Ce mercredi, cet individu né en 1977 a comparu devant le tribunal correctionnel de Dinant, poursuivi pour des faits de viol et atteinte à l’intégrité sexuelle commis sur deux filles de 9 et 10 ans, entre juin et septembre 2019. Des préventions de détention d’images à caractère pédopornographique et d’incitation à la débauche lui sont également reprochées. Sept ans ferme ont été requis.

L’homme a rapidement avoué les faits commis ces deux jeunes filles sur lesquelles il avait autorité. Néanmoins, il les a longtemps banalisés. Parlant d’une gamine de 10 ans, l’homme a notamment déclaré “avoir été allumé par cette jeune fille qui faisait sa pétasse de 18 ans.” Il disait également pouvoir se montrer compréhensif quant à une relation entre un adulte et un enfant, si celle-ci a lieu dans le but d’éducation sexuelle. “Ce monsieur a créé une relation de confiance avec ma cliente, qui était en difficultés financières et sociales. Elle élevait seule ses trois filles. Il lui disait qu’il pouvait parfois s’occuper des deux plus âgées pour qu’elle se dégage du temps pour la troisième, beaucoup plus jeune et qu’il pouvait les accueillir chez lui pour qu’elles regardent Netflix, etc. Il a manipulé tout le monde”, explique la partie civile, Me Vandenplas.

C’est ainsi que l’homme a accueilli ces deux fillettes chez lui, à trois reprises. C’est à cette occasion que les faits se sont produits. L’analyse de son matériel informatique a par ailleurs mis en évidence qu’il détenait 2382 fichiers à caractère pédopornographique. Le prévenu a aussi utilisé de faux profils pour entrer en contact avec des enfants d’une dizaine d’années pour des échanges à caractère sexuel via webcam.

Son conseil, Me Delvallée, n’a pas plaidé l’implaidable. Ce qui l’intéresse, c’est l’avenir de son client, un homme au “profil particulier que la société doit accepter”, en étant cadré. Depuis deux ans et demi, le prévenu se tient à carreau, est depuis peu suivi psychologiquement et à un travail. Mais le risque de récidive est jugé élevé. Raison pour laquelle une peine de prison qui n’excède pas les cinq ans, assortie d’un sursis probatoire, a été plaidée par la défense. Jugement le 22 novembre.