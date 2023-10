Un habitant de Vresse poursuivi pour des attouchements sur les enfants de ses voisins : “je suis innocent”, clame-t-il devant le tribunal

Le prévenu s’est lié d’amitié avec un couple qui venait d’emménager dans sa rue en 2009. “Une relation de confiance s’est créée au point que les enfants l’appelaient papy. Mes clients avaient un emploi du temps fort chargé et monsieur a proposé son aide”, explique Me Lhoist, pour la partie civile. Le prévenu les conduisait à l’école ou à la crèche et les gardait en l’absence des parents.

Un matin, un des deux enfants a déclaré à sa mère que “papy” lui avait caressé ses parties intimes. Par la suite, le second enfant a lui aussi indiqué avoir été caressé. “Le contexte de dévoilement est totalement innocent. À cet âge-là, les enfants n’ont pas encore la notion de manipulation”, dit le parquet de Namur qui requiert 18 mois avec sursis probatoire.

Côté défense, on indique que les médecins qui ont examiné les enfants n’ont rien constaté de particulier. L’analyse du matériel informatique du prévenu n’a montré aucune déviance. Le conseil relève également quelques incohérences dans certaines déclarations. L’acquittement au bénéfice du doute est demandé. Jugement le 22 novembre.