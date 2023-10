Le prévenu contestait les faits mais de nombreux éléments à charge ont fondé la conviction du tribunal.

Le prévenu était premièrement en conflit avec la propriétaire de la voiture et avec son compagnon. Ces deux personnes l’avaient hébergé chez eux mais avaient fini par le mettre dehors. La veille de l’incendie, le prévenu s’est montré menaçant, par écrit, envers ces deux personnes. Quelques heures avant les faits, le suspect se trouvait chez un voisin qui a constaté, à son réveil, que sa friteuse était vide. En l’occurrence, de l’huile de friteuse a été utilisée pour bouter le feu au véhicule et des traces d’huile ont été retrouvées sur les chaussures du suspect. Enfin, d’après les images des caméras de surveillance de la Ville, l’auteur de l’incendie portait un pantalon militaire et des chaussures de sécurité. Des vêtements qui ont été retrouvés à son domicile.

Cet individu se trouvait en état de récidive générale. “Son casier compte 16 condamnations de droit commun, dont une pour prise d’otage et une pour extorsion avec violences. Et deux dossiers sont encore ouverts”, précisait le parquet de Namur.