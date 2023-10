Ciney: pas de section "agriculture bio" cette année

Lucie, son bac terminé, voulait s’inscrire dans la section bio cette année, elle ne le pourra pas. On lui dit qu’il n’y a pas assez d’inscrits, elle ne comprend pas, elle nous explique que l’un des profs avait mobilisé le ban et l’arrière-ban et pouvait amener au pouvoir organisateur une liste potentielle de dix-huit candidats, le minimum étant de quinze. Mais c’est trop tard, tout est bouclé pour cette année scolaire, c’est ce que nous confirme le député provincial en charge de l’Enseignement, Richard Fournaux (MR).

Ce dernier précise que la haute école est gérée par un comité de gestion où est représenté le collège provincial, mais aussi des enseignants, un commissaire du gouvernement etc. Le Dinantais explique qu’à la fin du mois d’août, ledit comité a décidé d’arrêter les frais pour cette année scolaire. Car on ne se presse pas dans la spécialisation agriculture bio. Ces dernières années, raconte Richard Fournaux, elle a été portée à bout de bras malgré une certaine disette dans les inscriptions, mais cette fois, on avait prévenu: 15 inscrits ou on ferme, momentanément. Les 15 ne sont pas là, continue-t-il, et les vagues intentions de s’inscrire ne peuvent rien y changer. Par contre, il y aura pour ceux qui le désirent des modules en horaire décalé, plutôt qu’en formation continue.

Il y a un certain étonnement du côté provincial, alors que l’on ne cesse de parler d’agriculture biologique, de circuits courts, et on en passe. L’analyse du député responsable de l’enseignement, ou plutôt son sentiment: "Les jeunes, après trois ans de bac, sont diplômés et trouvent facilement du boulot". Donc, une spécialisation ne les tente pas nécessairement, dans la fougue d’une jeunesse pressée d’entrer sur le marché du travail.

Mais promis, s’il y a quinze inscrits l’année scolaire prochaine, on rouvre. Avec un espoir: la haute école disposera à ce moment de locaux flambant neufs, en cours de chantier à Ciney. Un cadre qui permettra peut-être de gonfler les effectifs d’une section "agriculture biologique" mise entre parenthèses jusqu’à la rentrée prochaine. En croisant les doigts pour que cela ne soit pas pour plus longtemps.