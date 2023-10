Dinant: Olivier Pitance à l'amende pour l'annonce de ses croisières du 21 juillet

Outre les descentes de Lesse en kayaks ou un parc d’aventures, il gère également des croisières sur la Meuse. Chaque 21 juillet, il en propose des nocturnes, avec repas, qui permettent de profiter du feu d’artifice de manière originale. Des croisières à réserver et pour en faire la publicité, il placarde des affiches en divers endroits: en gros, à toutes les entrées de Dinant. Il avait fait la demande d’affichage au collège communal, qui lui a refusé l’autorisation en date du 28 juin dernier. Précision: il s’agissait de panneaux sur des structures autoportées, qu’il suffit donc d’enlever une fois l’événement passé. Mais voilà, cela lui a été refusé, car, lit-on dans la décision de l’exécutif local, "le collège refuse de manière générale ce type de placement sur la voie publique pour des raisons esthétiques". Et en sus de signifier à la S.A. Dinant Évasion l’obligation de transmettre un dossier de sécurité pour ces croisières, avec menace en cas contraire de les interdire. Assez bizarre. La société en question organise des croisières durant des mois, chaque année et depuis longtemps. Un 21 juillet, ça change quoi ? Par ailleurs, pour le problème de l’affichage, il nous semble voir régulièrement des annonces de kermesses et autres manifestations.

"Des agissements honteux"

Olivier Pitance a tout de même affiché l’annonce de ses croisières de la Fête nationale. Un peu partout, de la rue Saint-Jacques au Froidvau, en passant par Bouvignes ou Falmignoul. Pour cela, il vient de se prendre le recommandé dont il est question plus haut (il a fallu le temps, depuis le mois de juillet) du bureau provincial des amendes administratives lui signifiant un procès-verbal à sa charge, du chef d’affichage irrégulier. Une infraction susceptible de lui valoir une amende de 350 euros maximum, pour avoir contrevenu au règlement général de police communal (la Commune ayant un accord avec la Province pour la gestion des sanctions). Et donc de proposer au patron de Dinant Évasion, s’il le souhaite, de faire valoir ses moyens de défense.

Olivier Pitance a répondu à la "fonctionnaire sanctionnatrice" provinciale, sorte de tribunal administratif… à sa manière. Il nous a transmis sa réaction, que voici, c’est un feu d’artifice.

"Je n’ai pas d’autres arguments à vous faire valoir que ceci est la preuve du harcèlement dont nous sommes la victime. Ce harcèlement organisé par le bourgmestre actuel de Dinant Sauf si c’est plutôt de la bêtise. Contrairement à beaucoup d’autres, nous avons fait la demande pour placer ces panneaux et respecter la loi sur des panneaux discrets qui ne dérangent personne. Nous avons reçu une réponse mensongère car les panneaux des autres manifestations ne sont pas verbalisés. Comme par exemple: kermesse dans chaque village, patinoire à Maredsous, costumés de Venise à Annevoie etc. Je relève aussi que nous aurions dû déposer un plan de sécurité auprès de la Commune pour cet événement. Ceci alors que les bateaux sur lesquels est organisée cette soirée circulent tous les jours depuis des décennies avec des clients qui mangent à bord. Et encore plus de par le fait que ces bateaux sont inspectés très régulièrement par le pouvoir régional et fédéral et sont en ordre. C’est donc la preuve du manque de sérieux de ce dossier et du fait que la Commune de Dinant cherche par tous les moyens des arguments on ne peut plus discutables pour faire barrage. Donc je n’ai que mon bon sens et ma bonne foi pour dénoncer encore une fois ces agissements honteux".

Commentaires policiers en prime

Ce n’est évidemment par l’affaire du siècle, mais elle est exemplative d’une certaine ambiance. Aspect amusant (enfin, ça dépend pour qui), l’inspecteur principal de la police de proximité (zone Haute-Meuse) qui a rédigé le pro justicia, y stipule, ceci, et on se demande bien pourquoi: "Il est à noter que la société Dinant Évasion possède une page Facebook, un site internet, sur lesquels la promotion de ces soirées est proposée. Le placement de ces affiches, alors que la demande a été refusée, n’est donc pas une obligation et n’apporte vraisemblablement pas de plus-value au site internet" (NDLR. nous avons corrigé les fautes d’orthographe). On ne savait pas qu’au sein de la police locale, se trouve une section marketing.

Voilà une petite histoire à ajouter à la tradition dinantaise des copèreries.