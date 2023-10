Nouveau plan de mobilité à Ciney : des ateliers de co-construction avec les citoyens

Ateliers citoyens

La ville de Ciney et son échevin de la mobilité, Guy Milcamps, indiquent : “Durant le premier semestre 2023, l’ICEDD a dressé un premier diagnostic du territoire. Celui-ci a permis d’identifier 24 enjeux allant de la problématique des vitesses dans les villages à la question du stationnement dans le centre-ville en passant par l’extension du réseau cyclable et la congestion aux heures scolaires ou encore les nombreux projets immobiliers. La phase suivante consiste donc à identifier les réponses à apporter à chacun de ces enjeux pour définir un projet global de mobilité pour Ciney à l’horizon 2050. L’ICEDD, dans ce processus de mise en place d’un projet global de mobilité pour Ciney, a choisi d’intégrer l’avis des citoyens à la réflexion. C’est ainsi qu’une phase de co-création est en cours avec la collaboration d’une vingtaine de Cinaciens qui ont répondu à l’appel.”

Trois ateliers participatifs sont au programme. Le premier s’est tenu le mercredi 4 octobre dernier dans un esprit d’écoute et de bienveillance. Les deux prochains ateliers sont prévus les mercredis 18 octobre (salle Cecoco) et 22 novembre (Centre culturel). À terme, les résultats de ces ateliers seront présentés au comité de pilotage et rendus publics. Ils serviront à établir la troisième et dernière phase de l’étude : le catalogue d’actions à mettre en place.

L’objectif de ce nouveau plan de mobilité (le précédant date de 2010) est de prendre en compte le développement récent et futur de Ciney, les nouvelles infrastructures réalisées depuis, les nouvelles habitudes de mobilité des Cinaciens ainsi que le développement des modes actifs. Le tout dans un contexte global d’obligation de réduction des émissions de CO2, de croissance des tarifs énergétiques, d’augmentation des risques d’inondation et de pression accrue sur la biodiversité et sur les réserves d’eau douce. Les défis sont donc colossaux !