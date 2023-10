Un homme malvoyant victime d’une violente agression à la sortie du train à Natoye : de la prison avec sursis pour l’auteur des faits

Si l’agression pouvait être qualifiée de crapuleuse en raison de sa gratuité, c’est aussi à cause du handicap dont souffrait la victime, malvoyante. “J’ai croisé deux personnes. L’un d’eux, le plus âgé (Ndlr : qui n’est pas poursuivi), m’a tenu les mains, a pris appui sur ses pieds et a sauté pour me mettre un coup de boule. Le plus jeune, qui m’avait contourné, m’a frappé à la tempe. Ensuite, j’ai perdu conscience, je ne me souviens plus de rien”, expliquait-elle devant le tribunal.

L’homme a été abandonné sur place par ces deux personnes qui ont fini par appeler les secours une heure plus tard. À la suite des coups reçus, il a subi une fracture du nez et des hématomes ont été constatés au niveau du thorax et de l’abdomen. L’agression n’a fait qu’accentuer son handicap. “De naissance, monsieur est totalement aveugle de l’œil gauche et présentait, avant l’agression, une acuité visuelle d’1/10e. Depuis, elle est de 0,20”, disait son avocate.