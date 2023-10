202 cadavres d’oiseaux exotiques, 52 rescapés dans une maison méconnaissable à Dinant : “Un tapis de 20 cm de fiente, d’os, de graines”

”La maison du diable” et matière à cauchemars

”Une fois dans la maison, malgré nos scaphandres, avec masques, lunettes et gants, des mesures de sécurité très strictes, nous avons été pris par l’odeur pestilentielle, de mort, qui perçait nos combinaisons et qui régnait dans cette maison pourtant occupée par une famille. Une des personnes nous a dit souffrir d’asthme, ce n’était pas étonnant. “

©Franck Lorigiola

Franck, son équipe de sauveteurs et les agents de police ont exploré les étages, repoussant leurs limites. “Au premier, il y avait des cages partout, des oiseaux laissés sans soins, et déjà des cadavres. Au deuxième, la pièce était à nouveau remplie de cages. Nous avons dû nous déplacer sur un tapis de 20 cm d’épaisseur de fientes, de plumes, de graines et d’os. Nous avons découvert des cadavres à l’état osseux, momifiés.” Restait encore le grenier. “Le stade le plus dur, un ossuaire. Avec toujours ce même tapis de 25 cm couvrant l’entièreté du plancher. Les toiles d’araignée dans les nombreuses cages contenant des oiseaux momifiés, témoignaient du temps passé sans intervention humaine.”

©Franck Lorigiola

Dans cette horreur, conséquence manifestement d’un éleveur dépassé par les événements, l’opération va durer deux heures et demie. “Nous avions déjà procédé à de grosses saisies à Virelles et Fernelmont mais, ici, ça dépassait l’entendement. Avec un nombre record de cadavres. Nous avons sorti 202 cadavres – et nous n’avons pu reprendre que ce que nous voyions, il se pourrait qu’il y en ait encore de nombreux autres dans l’épais tapis, que nous n’avons pas retourné. Nous marchions, ça faisait “scrotch” sous nos pieds et des cafards montaient sur nos jambes. Nos soigneurs comme les agents de police sont ressortis de là choqués ! Tous nos intervenants ont fait des cauchemars, la nuit passée. Ils parlent de la maison du diable.”

Le temps de revenir à Morlanwelz, au centre d’hébergement, deux oiseaux ont péri. Cinquante-trois ont, jusqu’ici, survécu. “Nous avons trouvé des canaris, des perruches ondulées, des inséparables de Fischer, des mandarins. Nous n’avons rien pu faire pour les calopsittes. Il y avait aussi des squelettes que nous avons identifiés comme étant des colombidés, de la famille des pigeons.”

Poussés au cannibalisme ?

Quant aux petits plumés rescapés, ils sont vivants mais dans un sale état. “Ils n’avaient plus d’eau, étaient dans un état de maigreur avancée. Certains possédaient des blessures qu’ils s’étaient sans doute infligées en tentant de s’échapper à travers les barreaux. Nous nous demandons même si certains n’ont pas survécu en mangeant leurs congénères. Nous avons dû organiser un débrief psychologique, certains de nos intervenants ont fondu en larmes, mercredi soir.” Épouvantable.

”Alertez-nous !”

À Morlanwelz, dans les installations d’Au bonheur de ViCa, les dépouilles des volatiles ont été disposées sur des bâches mortuaires pour être comptabilisées.

Les survivants, eux, se sont rués sur les abreuvoirs avant d’être reconditionnés dans des cages propres. Ça a duré jusque 00 h 30. Jeudi, l’équipe a pu se lancer dans le déparasitage avant de vermifuger les miraculés.

©Franck Lorigiola

Après quoi, ils passeront 30 jours en quarantaine. “La suite ? S’ils se sont remis, ce qu’on espère de tout cœur, ces petits plumés – comme on les appelle – pourront trouver un nouveau foyer. Nous recherchons déjà des adoptants. Ils peuvent nous joindre au 0494 66 40 80 et à aubonheurdevica@outlook.com. “

Si l’enquête judiciaire va suivre son cours concernant cet “abandon volontaire” dinantais, Franck Lorigiola tient à sensibiliser : “Il est essentiel que le permis et l’interdiction de détention soient plus suivis et mieux encadrés. À Dinant, cela faisait des mois et des mois que la situation s’aggravait. Il est important, quand on a conscience de problèmes, chez soi ou autrui, de ne pas laisser aller les choses, d’alerter tout de suite les autorités ou notre refuge. L’anonymat est garanti et ça peut sauver des vies animales.”