Vresse-sur-Semois :le CPAS en plein burn-out

Ah bon ? Qu’en dit la minorité, ces problèmes allégués ont-ils été mis sur la table du conseil communal ? André Robinet nous l’explique, des bruits sont revenus à ses oreilles, et de fait, dit-il, "on a posé la question. On nous a répondu que tout était sous contrôle. On essaie de trouver des bribes d’information, on n’est pas trop mis au courant". Mais tout de même de constater que "les deux responsables de l’accueil de l’administration communale ont eu des soucis, et comme les personnes affectées à leur remplacement n’étaient pas habituées à cette tâche, ça prenait du temps". Résultat, les horaires d’ouverture ont été revus à la baisse.

Grave, pas grave ? L’abcès n’a en tout cas pas été percé. Mais il n’arrive tout de même pas souvent qu’un employé communal vressois nous envoie un véritable S.O.S.

"Un concours de circonstances"

Dans une autre institution des bords de Semois, le Centre Public d’Action Sociale, la situation est quant à elle très compliquée pour l’instant. L’ambiance n’est clairement pas au beau fixe. Pour preuve, ce qui s’est passé lors d’une récente réunion du conseil du CPAS: fâché, son directeur général en est parti en claquant la porte et le lendemain, il était en congé de maladie. Il n’est toujours pas revenu. À Vresse, on envisage de demander un coup de main du côté du CPAS de Gedinne, commune voisine, pour pallier cette absence. La présidente du CPAS, Isabelle Maroit, nous confirme cette recherche de solution. Elle reconnaît également sans détour que la situation est très tendue ces derniers jours, du côté du service social. Il est composé de trois assistantes sociales à part time et de leur côté, les certificats médicaux sont arrivés les uns après les autres. Cela pose évidemment des problèmes d’accueil des bénéficiaires. Dixit la présidente, dans l’urgence, il a fallu se limiter à de l’accueil téléphonique, mais il faudra évidemment gérer les dossiers très rapidement. Isabelle Maroit rassure et l’affirme: la situation des ressources humaines devrait s’améliorer la semaine prochaine.

Quant au problème de fond, la présidente du CPAS ne veut pas s’appesantir. Des burn-out ? On n’a pas à savoir, du côté patronal, les raisons d’un certificat médical. Mais de souligner que le boulot d’assistante sociale n’est pas très facile par les temps qui courent.

Question à la responsable vressoise de l’action sociale: a-t-on imaginé, au sein du pouvoir communal, un audit sur l’état des troupes, vu qu’il y a clairement de sérieux signaux d’alerte ? On n’y a visiblement pas encore pensé à Vresse, mais, continue notre interlocutrice, "s’il faut l’envisager, on le fera". Elle précise tout de même, qu’en dehors du service social, les autres branches du CPAS fonctionnent normalement: repas à domicile, aides ménagères etc. Commentaire: "On se serre les coudes". Au total, le centre public d’action sociale emploie une quinzaine de personnes.

Pour Isabelle Maroit, ce qui se passe pour l’instant au CPAS relève d’un "concours de circonstances".

À la Commune aussi ? Ce n’est pas ce que pense notre lanceur d’alerte: "Tout ça est mis sous silence, les employés s’épuisent de plus en plus, il est tant que les choses bougent pour le bien de tous".

Le bourgmestre, Arnaud Allard, considère pour sa part qu’en dehors des aléas normaux dans la gestion des ressources humaines, pour ce qui le concerne en tout cas (pas le CPAS), aucune épidémie ni début d’épidémie de burn-out ne seraient à craindre et encore moins en cours: "Rien ne l’indique. Pour l’instant, on a un absent à la Commune".