Circulation rue des Grottes à Han-sur-Lesse: Google a été contacté

Comme nous l’expliquions dans notre édition du vendredi 13 octobre, les riverains de la rue des Grottes se plaignent de la circulation. Le fautif: Google. L’entreprise américaine, via son onglet itinéraire, envoie les automobilistes à la billetterie située dans la même rue alors qu’il n’y a pas de parking. Les touristes suivent leur GPS et s’engouffrent dans cette rue alors qu’elle est réservée aux riverains depuis le mois d’août. "En fait, le point de chute de Google est le numéro 2 de la rue Joseph Lamotte, commente Jean-François Ledent, administrateur délégué. Normalement, cette adresse devrait mener les automobilistes à notre siège social, situé un peu plus bas que la rue des Grottes, à côté du parking de l’église. Sauf que dans ce cas-ci, pour Google, la localisation de la rue Joseph Lamotte est celle de billetterie. Il y a donc une erreur de localisation."