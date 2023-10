Dinant : des croisières gourmandes sur la Meuse

Olivier Pitance indique : “Tous les chefs partenaires ont consacré leur temps et leur talent à la création d’un menu 3 services spécialement pensé pour cette expérience gourmande sur l’eau. Chacun d’entre eux donnera vie à son menu au sein même de ses ateliers. Ensuite, les précieux mets seront confiés à la brigade de bord de Dinant Evasion chargée de finaliser la préparation, dresser les assiettes, et de les servir sur son bateau. Chaque menu sera proposé durant 4 jours (du jeudi au dimanche) tantôt en service du midi, tantôt en service du soir.”

C’est le menu de CCnomie qui ouvrira la marche le jeudi 16 novembre et celui de La Fermette de Falaën la fermera le dimanche 17 décembre 2023. “Le Sax a été choisi pour accueillir ce concept novateur, un bateau de croisière à double étage, fleuron de la flotte de Dinant Evasion. Décoré pour l’occasion dans une ambiance cosy, le bateau se composera d’une salle de restaurant sur le pont inférieur où savourer le menu bistro/gastro-nomique et d’un “salon boudoir” agrémenté d’un bar à digestifs à l’étage. Les terrasses extérieures seront également accessibles aux clients. Ainsi, le Sax offrira confort et vue privilégiée sur la Vallée à ses passagers. De plus, afin de manger également avec les yeux, cette aventure épicurienne inclura une croisière d’une heure à travers les panoramas pittoresques de la Haute-Meuse.”

Cette “épopée gastronomique” est proposée au prix de 70€ par personne (hors boissons). Les menus peuvent être consultés sur www.dinant-evasion.be/agenda/le-bateau-des-chefs-dinant. Réservation par téléphone au 082 22 43 97 ou par mail à l’adresse info@dinant-evasion.be.

