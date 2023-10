Fêtez Halloween au Domaine des Grottes de Han durant tout le congé d’automne !

De drôles de créatures rôdent sur les sentiers du Parc Animalier, parmi les animaux sauvages (loups, ours, lynx, cerfs, bisons…). Des artistes aux disciplines variées : danseuses acrobates, échasseurs, comédiens… se cachent sous les traits d’animaux et de personnages étonnants.Des nourrissages spéciaux des animaux sont également prévus sur le Sentier pédestre, du 26/10 au 03/11.

Les animations Hanlloween en journée sont incluses dans les visites classiques de la Grotte et du Parc Animalier. Infos et tick : grotte-de-han.

Chaque année, les Nocturnes Hanlloween mobilisent une cinquantaine de figurants qui se déguisent et investissent les sentiers du Parc Animalier pour livrer un spectacle endiablé ”"Promenezvous au clair de lune dans les profondeurs de la forêt où de drôles d’évènements troublent la quiétude de la nuit… Des sons mystérieux, des cris stridents, des silhouettes sombres, des flammes vacillantes… Suivez votre guide et vivez une histoire haletante découpée en plusieurs scènes sur un parcours de 2 kilomètres. Une créature a pris possession des lieux… D’étranges gardiens errent par-delà les arbres et sur les sentiers. Aurez-vous le courage de vous enfoncer dans la forêt inquiétante et de rencontrer ses êtres bizarres et effrayants ? Une aventure palpitante et frissonnante à vivre en famille ou entre amis." Nocturnes Hanlloween, ces 29, 30 et 3 octobre, avec plusieurs départs par s : 17h30, 18h10, 18h50, 19h30 et 20h10. Infos et tickets : grotte-de-han.be/visites-exclusives/hanlloween-nocturnes