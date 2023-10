Grottes de Han : la nouvelle boucle du tram sur les rails

Ce changement permettra avant tout de gagner du temps en supprimant un trajet. "Aujourd’hui, les trams doivent faire une boucle jusqu’au centre du village pour recharger leur batterie avant de retourner vers la plaine du Dry Hamptay pour embarquer les touristes. Lorsque les travaux seront effectués, les trams rechargeront en même temps que d’embarquer les visiteurs. Cette transformation nous permettra de gagner au moins 10 minutes." Ce n’est pas pour autant que cette boucle historique sera supprimée. "Nous avons comme objectif, avec la demande de permis pour la rénovation de la verrière et de la création d’un nouvel accueil, de transformer l’ancienne billetterie en un musée du monde sous-terrain. Ce chemin du tram sera donc utilisé pour y amener les touristes qui le souhaitent."

Plusieurs conditions

Le permis a toutefois été conditionné par la Ville. Plusieurs éléments doivent obligatoirement être mis en œuvre par l’exploitant du site. Tout d’abord, puisqu’il est envisagé de grignoter une partie de la zone naturelle de la plaine pour la boucle des safari-cars, la Commune exige, sur base de recommandations, que les responsables de la S.A. consacrent 1,2 hectare "à la restauration d’une prairie maigre de fauche qui est un habitat d’intérêt communautaire protégé au sein du réseau Natura 2 000 pour compenser l’impact pérenne de l’artificialisation" sur la plaine du Dry Hamptay et à l’intérieur des boucles de tram et des safari-cars. Si d’autres conditions ont été émises notamment au niveau des dispositifs d’éclairage, la Commune exige que la digue de la plaine du Dry Hamptay, censée protéger le village en cas d’inondation, soit rehaussée de 30 cm et à charge de l’exploitant. "Le SPW a proposé cet aménagement car, lors des inondations de 2021, l’eau a atteint le niveau de la digue. La recommandation de la direction des voies d’eau non navigables est finalement devenue une obligation. Nous sommes donc en train d’étudier le projet et voire si, techniquement, c’est possible. Puisque nous devrons creuser pour créer la nouvelle voie de tram, nous envisageons d’utiliser cette terre pour rehausser la digue."

Si aucun recours n’est déposé dans les 60 jours après l’octroi du permis, les travaux commenceront dans la foulée. Mais, selon nos informations, les riverains sont en train d’étudier le dossier à ce propos.