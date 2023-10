Dinant-Morlanwelz : après le sauvetage de 53 oiseaux, des bénévoles victimes d’une inflammation sévère des bronches

À lire aussi | 202 cadavres d’oiseaux exotiques, 52 rescapés dans une maison méconnaissable à Dinant : “Un tapis de 20 cm de fiente, d’os, de graines”

Ni une ni deux, le président de l’association a invité ces deux personnes à passer des examens d’urgence qui leur ont révélé une inflammation sévère des bronches. L’équipement intégral, avec masque Ffp2, n’avait pas été suffisant dans ce cimetière, cette maison aux allures de volière géante et désaffectée et pourtant occupée par une famille avec enfants. "Il nous faut quelque chose d’encore plus performant, explique le président, Franck Lorigiola. Nos agents devront désormais s’habiller en cosmonaute, comme les pompiers, avec des masques intégraux et des cartouches de gaz filtrantes de l’air pestilentiel ou contenant des poussières toxiques. "

©Franck Lorigiola

Abandon volontaire : tout est à charge de l’ASBL

Il y aura un avant et un après le charnier dinantais, mais le refuge s’attend encore, dans le futur, à intervenir dans des lieux innommables. "C inq tenues son nécessaires, pour trois personnes à l’intérieur et deux à l’extérieur, prêtes à intervenir en cas de malaise d’un collègue au sein du bâtiment. Il faut compter de 300 à 400 € en équipement par personne. " Un sacré budget qui a incité l’association à lancer un appel aux dons sur ses réseaux, coordonné par l’administratrice Véronique Janzyk.

D’autant plus que le Service Public de Wallonie a tranché: l’opération de mercredi n’est pas considérée comme une saisie mais un abandon volontaire d’animaux de la part du propriétaire. Et ce n’est pas un détail pour l’ASBL. "Dans le cas de saisies, nous touchons 35 € par groupe de dix oiseaux et 3 € par oiseau complémentaire, c’est un barème avalisé par la Région et par arrêté royal. Ces sommes sont déjà terriblement insuffisantes pour couvrir les frais kilométriques, l’alimentation, une éventuelle anesthésie s’il faut lire une bague par exemple… Mais, quand c’est un abandon volontaire – ce qui a manifestement été décidé pour éviter les frais d’une saisie à un propriétaire apparemment en difficultés financières mais... qui se rend quand même coupable de cruauté et de maltraitance animales –, tout se retrouve à charge de l’association. Ce n’est pas normal. "

©Franck Lorigiola

Une perruche mal en point

Concernant les rescapés, 52 se portent très bien et (ré)apprennent à vivre en communauté. "Mais une perruche de Bourke est à l’isolement et a de gros problèmes de santé: amaigrissement, convulsions et stress neurologique. Elle n’arrive pas à s’agripper à sa cage.", analyse Kamy Legait.

Depuis notre article, la cruelle mésaventure des bénévoles a été reprise par différents médias internationaux comme Le Journal de Montréal. Franck Lorigiola s’en étonne et se dit que ça contribue à la sensibilisation, "C’est un problème de société majeur."