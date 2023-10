Le récit des Diables du Condroz sur la soirée du match Belgique-Suède à Bruxelles: "Les Suédois répondaient à nos chants, c’était très émouvant"

Mais à la mi-temps, le match n’a pas repris comme prévu. "Le temps passait. Tout le monde était sur son GSM. La tension était palpable, on a compris que c’était grave, relate Alain Gérard. On n’a pas eu immédiatement les infos du speaker dans le stade, on les avait sur nos téléphones. On a ensuite appris que les joueurs suédois ne souhaitaient pas remonter sur le terrain et on les comprend." En se remémorant ces moments, le président en a les larmes aux yeux.

Deux Suédois ont été tués dans cette attaque terroriste. "C’est terrible une telle nouvelle pour les Suédois", confie-t-il. Régulièrement, les supporters entendaient le speaker dire au micro qu’ils devaient rester à leur place car ils étaient plus en sécurité à l’intérieur du stade, que les ministres suivaient la situation en temps réel au centre de crise et que les services de sécurité tentaient d’organiser leur sortie de la façon la plus sûre possible. En attendant, dans un élan de solidarité, les Belges ont commencé à crier "Sweden" et les Suédois leur lançaient "Belgium". "Les Suédois répondaient à nos chants, c’était très émouvant. Il y avait vraiment un respect des uns vers les autres", ajoute Alain Gérard.

Évacuation dans le calme

Peu avant minuit, l’évacuation des 35 000 supporters a pu commencer. "Nous sommes sortis tribune par tribune. Nous étions à la tribune 4. Il y avait beaucoup d’enfants qui stressaient quand même. Mais ce qui m’a frappé, c’est le calme dans lequel l’évacuation s’est déroulée, poursuit Alain Gérard. Les gens marchaient sans trop paniquer. C’est là qu’on se rend compte aussi que le stade n’est vraiment pas adapté en cas de mouvement de foule car les sorties sont très étroites. Mais tout s’est finalement passé correctement, chacun a bien fait son rôle comme il fallait."

Une fois sortis de l’enceinte, les supporters se sont dits au revoir sans s’éterniser. L’ambiance n’était plus à la fête. "On avait tous convenu de s’envoyer un SMS une fois qu’on était sur le ring de Bruxelles, raconte Alain Gérard. Dans la voiture, c’était le silence total. Nous étions choqués. On écoutait les infos à la radio et nous rassurions nos familles. En fait, les gens à l’extérieur stressaient plus que nous dans le stade car ils voyaient les images et avaient les infos en temps réel." Il faudra un peu de temps à ces supporters condrusiens avant de digérer ce drôle de match des Diables qui a rarement été aussi tristounet que lundi.