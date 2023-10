Du 31 octobre au 11 novembre, 96 candidats de 19 pays au 8e Concours International Adolphe Sax

En avril dernier, un jury international a visionné les 264 vidéos des candidats inscrits pour n’en retenir que les 100 meilleurs. En effet, le succès mondial de ce concours justifie la mise en place de cette phase de présélection en amont des épreuves publiques. Celle-ci s’est déroulée, pour la première fois, entièrement à l’aveugle. Au terme de l’écoute des enregistrements (Concertino de Jeanine RUEFF et Sonata for alto saxophone&piano de David MASLANKA), les jurés ont admis 96 concurrents, 78 hommes et 18 femmes, en provenance de 19 pays. La Belgique est bien représentée avec quatre candidats retenus.

Les épreuves publiques de cette 8e édition se déroulent du 31 octobre au 11 novembre à Dinant. Les éliminatoires (31/10 au 04/11) et les demi-finales (06 et 07/11) prennent place au Centre culturel de Dinant et sont accessibles gratuitement au public. C’est l’occasion pour tout un chacun de découvrir le monde du saxophone classique et les coulisses d’un grand concours mondial. Des 96 candidats initiaux, ils ne seront plus que 18 en demi-finales et 6 en finales.

Les finales des 10 et 11 novembre se déroulent quant à elles en la Collégiale Notre-Dame de Dinant et sont accessibles sur réservation. Lors de chaque soirée, trois lauréats présenteront leur programme, dont une œuvre imposée composée par le célèbre compositeur belge Dirk Brossé. Les prestations de la finale du samedi seront suivies, à 22h30, d’une œuvre interprétée par l’Orchestre de Chambre de Belgique Casco Phil, de la proclamation des résultats et la remise des prix.

Diverses activités seront proposées dans le cadre du concours :

Billy Symphony Mer 25/10 à 15h00 | Centre culturel de Dinant : Un concert-BD original autour de l’univers du saxophone pour les enfants à partir de 6 ans.

A la découverte du concours international de saxophone de Dinant Ven 03/11 à 14h00 | Centre culturel de Dinant : Une rencontre avec Simon Diricq, Premier Lauréat du concours en 2010, qui emmènera le public à la découverte du concours. Activité organisée en coproduction avec l’UTLD.

1000&7 Sax Dim 05/11 à 16h00 | Esplanade Princesse Elisabeth, Dinant : Un grand rassemblement de saxophonistes dans la ville natale d’Adolphe Sax, qui réunira plusieurs centaines de musiciens pour un concert géant à l’unisson. Frissons assurés !

Whiplash Jeu 09/11 à 20h00 | Centre culturel de Dinant : Ce film de Damien Chazelle renouvelle le genre en démolissant les clichés sur les musiciens prodiges, transformant une classe de jazz en arène de combat entre un professeur tyrannique et un élève passionné.