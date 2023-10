Et la découverte réalisée récemment par les enquêteurs de la police judiciaire fédérale (PJF) de Namur confirme cet aspect "underground" des choses.

Dans la région de Rochefort, des habitants du coin ont eu l’attention attirée par des agissements suspects, dans une zone plutôt retirée. La PJF a pris les infos au sérieux et, par différentes techniques policières, a permis de confirmer les suspicions.

Une intervention a été menée mercredi en matinée sur le site ciblé. Sur place, les policiers ont interpellé un suspect, un Allemand âgé d’une quarantaine d’années qui résidait dans une caravane. Ils ont également mis la main sur d’importantes sommes d’argent en liquide. On parle de plusieurs milliers d’euros de cash. Mais, surtout, le plus surprenant, c’est l’installation.

Pour assurer la discrétion la plus grande, les trafiquants ont installé les chambres de culture et de séchage dans des conteneurs qui ont été enfouis et recouverts de pelouse.

L’accès était assuré par une échelle mais tout ce dispositif était aussi recouvert de bâches pour éviter les regards.

A l’intérieur, il y avait des plantations à différents niveaux de maturité. Certaines plantes étaient hautes d’une quarantaine de centimètres. Les enquêteurs ont également trouvé sur place les produits de plusieurs récoltes.

D’autres investigations sont également menées par le PJF. Ce citoyen allemand n’agissait probablement pas comme un ermite à la tête de sa petite production pour son plaisir personnel.