Les événements en lien avec Halloween foisonnent en province de Namur

* Depuis ce samedi 21 octobre jusqu’au 5 novembre, le Domaine des Grottes de Han propose Hanlloween. Des animations indoor ont lieu au cœur de la Grotte où des trolls ont été aperçus. En extérieur, des esprits de la forêt se sont réveillés et des êtres espiègles et fantastiques ont été aperçus entre les arbres et sur les sentiers forestiers du Parc animalier. Trois Nocturnes Hanlloween (les 29, 30 et 31/10) plongeront par ailleurs les courageux mortels dans une aventure palpitante au cœur de la forêt du Parc Animalier où des êtres effrayants et étranges errent sur les sentiers. Une cinquantaine de figurants déguisés sont mobilisés pour proposer ce spectacle.

* À quelques kilomètres de là, c’est au Château de Lavaux-Ste-Anne que cela se passe du 28 au 31 octobre avec le Fantastique Halloween. “Une ambiance épouvantable règne dans les 32 pièces du château. D’étranges créatures s’y cachent et côtoient les esprits frappeurs déjà présents depuis la nuit des temps. ”

* Halloween à bord d’un train des années 50 ? C’est possible avec le Chemin de Fer du Bocq, les 28 et 29 octobre.

* À Namur, Coddygames propose un escape game jusqu’au 10 novembre. Les participants devront survivre à une invasion de zombies. “Parcourez les rues de Namur à la recherche de ressources, d’armes pour vous protéger et du point d’extraction pour vous sauver. ”

* Halloween sera aussi célébrée au château de Vêves du 1er au 4 novembre. Deux expériences (cumulables) sont proposées sur le thème des Contes&Légendes d’Halloween et adaptées aux enfants. En journée, (entre 10h et 15h30) : chasse au trésor inédite “spéciale Halloween”. En soirée, (2 sessions possibles ; 18h-19h30 ou 20h-21h30) : un parcours immersif et ludique à travers différentes scènes dans le château.

* Le Labyrinthe de Gesves organise ces 27, 28 et 29 octobre sa 11e Halloween Horror Garden Night. Une cinquantaine d’acteurs sont prêts à vous faire passer la plus mauvaise nuit de votre vie au sein d’un labyrinthe de 500m. Événement déconseillé aux moins de 6 ans.

* À Dinant, plusieurs initiatives auront lieu. Avec tout d’abord le spectacle-croisière “Dinalloween” sur la Meuse. Ensuite, avec une balade contée dans les rues du centre-ville, un spectacle de feu (3 séances), spectacle de danse (plusieurs séances sur la soirée), maison hantée et un bar pour siroter des décoctions à la bave de crapaud. Participation gratuite. Accueil à l’Hôtel de Ville dès 19h.

* Halloween peut aussi se fêter au cinéma. Du 26 au 31 octobre, le Quai 22 accueille la 4e édition du 7ème Aaaargh Retro Film Festival. La thématique principale de cette année est “L’univers obscur de Clive Barker”. Des sessions “Famille” et “Horror Classics” sont aussi programmées ainsi qu’une journée spéciale “Cinema Belge” qui comprendra deux sessions de courts-métrages et deux longs métrages.