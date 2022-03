Heer-sur-Meuse accueillera, le dimanche 17 avril prochain, la 20e édition de la « Ronde de la Cervoise ». Cet événement annuel, organisé à tour de rôle dans les 5 communes de la Haute Meuse dinantaise (Anhée, Dinant, Hastière, Onhaye & Yvoir), a pour but de valoriser le riche patrimoine brassicole de la région et les produits de bouche régionaux.

Au long d’un parcours pédestre de 1,4 km tracé autour dans le village d’Heer, les visiteurs auront l’occasion de déguster à chacun des 8 stands qui le jalonnent, les principales cuvées brassicoles de la Haute-Meuse. Pour accompagner celles-ci, les associations qui parrainent chaque stand auront préparé une dégustation d’un produit inspiré par le terroir régional. Et pour assurer l’ambiance, des animations variées, pour petits et grands, permettront à chacun de se détendre agréablement, en famille ou entre amis.

Les bières présentées représentent 15 cuvées différentes, la plupart des stands proposant 2 cuvées : la Brasserie Caracole sera représentée par la Saxo (blonde), la Caracole (ambrée) et la RH Rotary (brune et blonde). La Brasserie du Bocq offrira quant à elle: La blanche Rosée de Namur, la Blanche de Namur Hop’N Spice, la Triple Bocq (blonde) et la Tête de mort rouge. D’autres bières seront en dégustation : la Maredsous (blonde et brune), la Li Crochon (blonde et brune), la Non Peut-être, la Non Peut-être Tichke et la Perle d’Hastière, bière promue par l’Office du Tourisme de Hastière (ambrée).

Pour accompagner les agapes, des produits de bouche très divers seront proposés aux visiteurs, allant de préparations à base de fromages régionaux à des assiettes de charcuterie, en passant par des pains saucisse, des escargots de Warnant, des pains crochon, des quiches, des flamiches, des hamburgers, ... De quoi calmer l’appétit des plus exigeants en faisant découvrir la diversité des produits régionaux.

Côté animations, il y en aura aussi pour tous les goûts : animations musicales, orchestres, karaoké, photo-souvenir originale, château gonflable, animations pour enfants, …

L'activité se déroulera le dimanche 17 avril dès 11h dans le centre du village d’Heer-sur-Meuse (commune d’Hastière). Le pass incluant 8 dégustations et une chope-souvenir est proposé au prix de 17 €. La dégustation au verre coûtera 2,5€, les softs sont vendus 2€. Des animations variées pour tous seront présentes tout au long de la journée. Le grand concert de clôture par Jo has a gun aura lieu de 19h à 22h

Informations : www.rondedelacervoise.be ou www.hastiere-tourisme.be ou Office du Tourisme de Hastière-sur-Meuse : 082/64.44.34