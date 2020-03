Une réévaluation de la situation sera faite mercredi prochain.

D'importantes décisions ont été prises par les autorités communales cinaciennes à la suite de la réunion de ce mercredi matin, entre les 38 bourgmestres de la Province de Namur et le gouverneur de la Province Denis Mathen. « Les manifestations et événements qui rassemblent des personnes à risque et/ou ont une forte mixité d'âge, et/ou se caractérisent par une promiscuité importante sont interdites jusqu'au 31 mars prochain. Nous nous réunirons à nouveau avec le Gouverneur, mercredi prochain afin de réévaluer la situation », explique le bourgmestre Frédéric Deville dans un communiqué. « Aussi, à contrecœur, les organisateurs et moi avons pris la décision (qui relève du bons sens) d'annuler toute une série d’événements publics. »

Manifestations annulées :

- le bal des rhétos de l'EPASC à Chapois (vendredi 13 mars)

- la Donnerie au Cecoco (samedi 14 mars)

- le souper du volley de Ciney à Chevetogne (samedi 14 mars)

- la finale du concours des écoles au Scrabble à Saint-Joseph (samedi 14 mars)

- la marche ADEPS à Sovet (dimanche 15 mars)

- la bourse des collectionneurs au Cecoco (dimanche 15 mars)

- le 15ème Carrefour du Tourisme au Domaine d'Achêne (mardi 17 mars)

- la séance cinéma Mjolk ( dans le cadre du festival A travers champs) au théâtre communal (mercredi 18 mars)

- une pièce de théâtre en wallon à Sovet (vendredi 20 mars)

- Scoutopia au Domaine provincial de Chevetogne (samedi 21 mars)

- le souper de la Royale Vaillante Saint-Georges (samedi 21 mars)

- le spectacle annuel de l'asbl Les Cinq sens en éveil au théâtre communal (samedi 21 et dimanche 22 mars)

- les Startech's Days au Ciney Expo (lundi 23 et mardi 24 mars)

- « Quène planète » (théâtre dialectal) par Tine Briac au théâtre communal (mercredi 25 mars)

- la séance cinéma « Les Misérables » au théâtre communal (mercredi 25 mars)

- la finale de cross ADEPS au Domaine de Chevetogne (mercredi 25 mars)

- le spectacle de l'école communale de Ciney au théâtre communal (vendredi 27 mars)

- le blind test du football d'Achêne au FC Achêne (vendredi 27 mars)

- le souper du personnel communal au Cecoco (samedi 28 mars)

- le truck show au Ciney Expo (samedi 28 et dimanche 29 mars)

- la journée de présentation des Jeunesses Musicales Wallonie Bruxelles au Cecoco (mardi 31 mars)

D'autres organisateurs/fédérations sportives ont pris les devants et ont annulé (ou reporté) eux-mêmes leur organisation/rencontres sportives : la fête de printemps du Gaty, la fancy-fair de la Providence, les play-offs de basket, la fête d'unité des scouts, ...