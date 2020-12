Pendant la période de Noël, AB InBev offre 1.100 repas à l’attention de quatre hôpitaux à Anvers, Dinant, Valenciennes et Rotterdam. Des plats concoctés par le chef étoilé Lionel Rigolet du « Comme Chez Soi » et le chef cuisinier Hans Van Wolde de « Brut 172 ». Ils seront préparés avec une touche de Leffe et livrés sur le site hospitalier par un camion-resto. L’occasion de permettre au personnel des soins de santé de profiter d’une pause bien méritée pendant la période des fêtes de fin d’année, dans la tradition de l'abbaye. Le brasseur fera également don de sa bière sans alcool Leffe 0,0 % et de ses verres portant un message de sincère gratitude.

Ce vendredi 18 décembre (11h à 12h30), le camion-resto se trouvera sur le site de l'hôpital, non loin des urgences. En coordination avec le CHU, les équipes viendront récupérer leurs mets à emporter, des Waterzoois.