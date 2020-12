275 repas gastronomiques ont été distribués, vendredi en fin de matinée, au personnel du site de Dinant du CHU UCL Namur à l’initiative d’AB InBev, qui brasse notamment la Leffe. Au menu : Waterzooi de coq des prés à la Leffe 0 %, écrevisses, pommes de terre grenailles au curcuma, coulis de crustacés et poivre Sancho. Une version végétarienne était également proposée. Des repas réalisés par le chef étoilé Lionel Rigolet du restaurant bruxellois Comme Chez Soi et le chef cuisinier néerlandais Hans Van Wolde de Brut 172. "Si on compte l’ensemble du personnel, on compte 800 personnes différentes. Mais à ce moment-ci de la journée, nous sommes 250 sur le site", explique la directrice du site de Dinant Marielle Dewez.

Au-delà du coup de communication du géant brassicole, cette opération avait le mérite de mettre en avant le personnel soignant, en première ligne face au Covid-19 depuis bientôt un an. "C’était important de proposer un moment de fête comme celui-ci afin de célébrer les valeurs de Noël qu’on tente de mettre en œuvre au sein de l’hôpital, et montrer qu’on est solidaire."

Parallèlement à la distribution des repas, la direction du site du Dinant comptait sur cette journée du pull de Noël pour égayer les cœurs en distribuant des petits accessoires de Noël à se mettre sur le visage. Chaque service avait également droit à son cadeau sous le sapin. De quoi redonner le sourire. Car malgré les réjouissances de ce vendredi, l’inquiétude est toujours bel et bien présente au sein de l’hôpital qui craint l’arrivée d’une troisième vague pour la mi-janvier. "Tout le personnel se demande si la population va jouer le jeu durant ces fêtes en respectant les mesures. On garde espoir mais nous réfléchissons tout de même déjà à la manière dont on la gérera s’il y en a une. Cela dépend des équipes mais beaucoup de nos employés sont en souffrance, à bout psychologiquement et physiquement et disent qu’il ne faudra pas compter sur eux en cas de troisième vague. On comptait sur ces fêtes de fin d’année pour permettre à notre personnel de souffler un peu mais ça ne sera pas le cas", termine Marielle Dewez.