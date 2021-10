Depuis quelques années à Ciney, l’idée s’est imposée de créer entre la commune, les villages et la ville, un lien visant à renforcer la cohésion sociale entre les habitants. Ce lien appelé « Relais Citoyens » est en fait un bénévole en contact régulier avec la population de son village, de son quartier, de sa rue. Il est identifié par le Collège communal et l’Administration comme le citoyen référent de sa zone d’action (un village, un quartier ou une rue). C’est dans ce cadre qu’il agit comme relais entre l’Administration communale et la population cinacienne. La liste de ces Relais Citoyens vient d’être actualisée et une Charte rédigée.

Anne Pirson, "chevine des Villages et de la Citoyenneté, explique : "Outre l’accueil des nouveaux habitants et le soutien aux personnes âgées ou isolées en demande d’aide, la mission du Relais Citoyen contribue à renforcer la qualité de vie et le bien-être des habitants concernés, tout en favorisant la citoyenneté participative et la création de lien social. Le Relais Citoyen est aussi amené à émettre des recommandations pour développer des projets qui tiennent compte des besoins et des souhaits des habitants. Les Relais Citoyens ont d’ailleurs signé la « Charte des Relais Citoyens » qui cadre leurs missions. Le Conseil communal de Ciney a validé cette charte le 6 septembre dernier."

Le projet compte aujourd’hui 32 Relais Citoyens. L’objectif est qu’ils soient bientôt plus nombreux encore, et qu’à court terme, tous les quartiers de la Ville et tous les villages soient couverts par la présence d’au moins un Relais Citoyen.Vu l’importance prise par le projet, le Conseil communal de Ciney a souhaité qu’un coordinateur soit désigné par l’ensemble des Relais Citoyens. C’est le Cinacien Pierre Adam qui va désormais remplir ce rôle. Le projet des Relais Citoyens est né à l’initiative du Conseil Communal Consultatif des Aînés (CCCA) coordonné par la Maison citoyenne. Il a vu le jour en 2017.