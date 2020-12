Après une longue procédure, le feu passe donc au vert pour l’aménagement d’une extension du centre sportif de Rochefort. Le permis d’urbanisme vient récemment d’être octroyé. Ce projet est confié aux Architectes de la région de la Famenne : AW Architectes. BSolutions œuvre de son côté comme bureau en ingénierie. « Une bonne nouvelle pour notre commune, après une dizaine d’années de questions et de projets modifiés autour de cette infrastructure. Il fallait faire quelque chose pour répondre aux besoins des sportifs de la région », se félicite l’échevin en charge des infrastructures sportives, Christophe Davin.

Un complexe qui a été construit dans les années 80 et qui devait être à la base…un lieu provisoire. Sauf qu’en Belgique, le provisoire donne souvent du long terme. Aujourd’hui, ce complexe doit être modernisé. Sur le plan énergétique d’abord, puis au niveau de la demande. Il y a en effet trop de clubs, de disciplines et de personnes qui jouissent des installations qui sont devenues trop petites. « Comptez environ 1000 personnes qui fréquentent le hall chaque semaine. C’est devenu compliqué de gérer toutes les demandes des clubs (horaires de location de la salle) ou de développer d’autres sports. On est donc arrivé à saturation », ajoute notre homme. Concrètement, le projet d’extension prévoit la construction d’une nouvelle surface multisports, d’une salle de gym, d’une salle polyvalente et d’une cafétaria. Le coût de ces travaux est estimé à 4,3 millions d’euros.

Ce nouveau hall sera construit en grande partie sur le terrain de football actuel. Mais il faudra être patient ! « En effet, il faut d’abord terminer un autre projet communal, celui de la création d’une académie de football à Rochefort. On doit y créer deux nouveaux terrains (herbe et synthétique) sur le site du Lavaux. » Aucune date officielle n’est donc encore avancée pour le moment. En attendant, le complexe actuel a subi quelques rafraichissements, comme cette couche de peinture mise dans les vestiaires. « D’autres aménagement, comme l’isolation extérieures au niveau de la façade et de la toiture seront entrepris dans le futur », conclut-il.