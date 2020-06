Une opportunité pour les randonneurs de profiter d'un séjour zéro carbone en combinant randonnée et transports en commun !

Le concept Arrêt Vert permet de combiner une arrivée et un retour en transport en commun avec de la randonnée pédestre. Pratiquement le randonneur part de chez lui en train – arrive en Ardenne méridionale à la gare point de départ de sa randonnée – randonne jusqu’à la gare d’arrivée de sa randonnée et repart vers la gare la plus proche de son domicile. En Belgique, il existe 49 promenades Arrêts Verts dont 9 en Wallonie en incluant les 4 de l'Ardenne méridionale.

4 points d’arrêts de la ligne 166 ont été sélectionnés pour les parcours : Gedinne Station , Graide Station, Carlsbourg et Paliseul, desservis par un train L reliant Namur à Libramont via Dinant et Bertrix. Un train y circule toutes les heures en semaine et toutes les 2 heures durant le weekend et les jours fériés. 4 itinéraires ont été conçus. Ils permettent au randonneur de s’imprégner des couleurs et ambiances ardennaises. Ceux qui le souhaitent peuvent parcourir plusieurs randonnées à la suite et profiter des hébergements à proximité des parcours. Les randonneurs auront ainsi la possibilité de relier Gedinne Station à Graide Station en passant par le Mémorial des maquisards et le Jardin des Hiboux– Graide Station à Carlsbourg en y côtoyant un ancien Moulin – une église et une chapelle classées – Carlsbourg à Paliseul par Our, l’un des plus beaux Villages de Wallonie ou bien encore Paliseul à Bouillon par le Tombeau du Géant et l’abbaye de Cordemois (avec un retour en TEC pour ce dernier itinéraire).

Pour les randonneurs, 4 brochures existent en version française et néerlandaise : Sur les pas des maquisards, Ardenne bucolique, En passant par Our et En passant par le Tombeau du Géant. Chaque brochure reprend les informations sur les transports en commun, les services touristiques et hébergements de la région ; le tracé de la randonnée ; une description détaillée du parcours ; un QR code.

Les brochures sont disponibles à la vente (2 €/brochure) dans différents points d’information touristiques.Site Web : https://www.ardenne-meridionale.be

Page Facebook : https://www.facebook.com/ardennemeridionale